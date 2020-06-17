Вечерняя репетиция парада Победы прошла в Севастополе

Севастополь, 17 июня. В Севастополе во вторник состоялась вечерняя репетиция парада, приуроченного ко Дню Победы. В торжественных мероприятиях приняли участие войска гарнизона, моряки Черноморского флота, а также боевая техника береговых войск. Подробнее в репортаже Федерального агентства новостей.

Во время репетиции жители города смогли увидеть парадные шеренги, зенитно-ракетные комплексы С-400, а также восстановленную технику времен ВОВ. Например, танки Т-34 и ИС-2. Их вернули в строй специалисты из флотских мастерских. На этот процесс ушло несколько месяцев, но усилия увенчались успехом.

Как отметили местные жители, они рады тому, что Парад Победы в этом году все таки состоится, и они смогут воочию увидеть технику военных лет, которая принимала участие в настоящих сражениях.

«Очень рада, что в этом году будет парад. Привлекает техника военных лет, потому что она участвовала в военных действиях», — сказала жительница города Алина Исмак.

Репетиция парада вызвала у горожан чувство гордости.

«Репетиция парада вызывает чувство гордости. Первый танк был восстановлен и он возглавляет парад, Я надеюсь что в конце мы увидим оружие, которое нас защищает сегодня», — пояснил ФАН местный житель Сергей Снегирев.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что цели провести полномасштабные парады Победы в каждом регионе любой ценой нет. В ведомстве добавили, что в некоторых из них пройдут скорее символические мероприятия. Как сообщили в Минобороны, подготовка главного парада Победы в Москве ведется в плановом порядке, все меры безопасности соблюдаются.