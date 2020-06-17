Религиовед прокомментировал захват монастыря на Урале

Екатеринбург, 17 июня. Инцидент с захватом монастыря на Урале является следствием того, что запрещенный в священнослужении схиигумен Сергий (Романов) изСвердловской области пошел на открытую конфронтацию с церковными властями. Так директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев прокомментировал сообщения о происходящем в Среднеуральском женском монастыре.

Как сообщалось ранее, в монастыре, где ранее служил Романов, было введено круглосуточное дежурство с участием казаков, которые были привлечены по просьбе самого схиигумена. Екатеринбургская епархия сообщила, что законная игуменья, монахиня Варвара (Крыгина), была де-факто отстранена от управления монастырем Романовым, который являлся духовником обители.

«У схиигумена Сергия есть какие-то адепты, они могут считать себя и казаками, и действительно ими являться... Пока особых групп поддержки не наблюдалось - может быть, они ждут. Но отказ покинуть монастырь, который ему не принадлежит и в котором он сейчас находится незаконно, отказ выполнять указания правящего архиерея, это уже прямой шаг к конфронтации», — объяснил Силантьев.

По мнению религиоведа, епархии делает все, чтобы не доводить ситуацию до силового противостояния. Однако вмешательство полиции с каждым днем становится все вероятнее. Силантьев добавил, что поведение Романова и его сторонников позволяет говорить о сектанском течении, сформировавшемся вокруг мятежного схиигумена.