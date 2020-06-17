حصاد أخبار سوريا في 16 يونيو/حزيران: موسكو تتحدث عن عقد قمة حول سوريا وانفجار أثناء مرور دورية روسية تركية مشتركة في إدلب.

سوريا، 16 يونيو/حزيران. تحدث الكرملين عن مفاوضات لعقد قمة حول سوريا وانفجار أثناء مرور دورية روسية تركية مشتركة في إدلب.

انفجار أثناء مرور دورية روسية تركية مشتركة في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دورية روسية تركية مشتركة في إدلب. حيث حاول المسلحون تعطيل نظام مراقبة الوضع على طريق M4

بحسب إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، تم الانفجار بين مدينة أريحا‎ وقرية أورم الجوز.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه «لا توجد إصابات بشرية إثر الانفجار».

وأضاف أن الانفجار أدى لأضرار صغيرة في المدرعة الروسية من طراز «بي تي أر-82»، وفي الوقت الحالي عادت جميع من القوات الروسية إلى مواقعهم بسلام.

نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي بالسفير السوري في موسكو

قالت وزارة الخارجية الروسية إن اليوم في موسكو عقد لقاء بين نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والسفير السوري لدى روسيا رياض حداد.

وتباحث الطرفان العديد من القضايا المتعلقة بالصراع السوري، بما في ذلك الوضع العسكري، والوضع الإنساني، والسياسي في البلاد.

وأكدت الخارجية الروسية أنه «جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول جميع قضايا التسوية السورية، بما في ذلك الوضع على الأرض في إطار مكافحة الإرهاب وإجراءات تقديم المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين».

الكرملين يتحدث عن مفاوضات لعقد قمة حول سوريا

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف عن مفاوضات لعقد قمة حول سوريا .

وقال متحدث باسم الكرملين «هذه القضية تجري مناقشتها من خلال القنوات الدبلوماسية».

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو ، في وقت سابق إن أنقرة تعول على عقد قمة ثلاثية بصيغة «أستانا» مع روسيا وإيران حول سوريا في إيران، وذلك بعد لقاء عن طريق الاتصال بالفيديو لقادة الدول الثلاث.

إطلاق نار في مخيم الهول للاجئين

وقع إطلاق نار في مخيم الهول للاجئين الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الموالية للولايات المتحدة. وبحسب مصادر على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، فقد قتل أحد اللاجئين وهو رجل يبلغ من العمر 45 عاما يدعى علي مراد.

ويذكر أنه في مركز الإقامة المؤقت، لوحظ وقوع مشاكل أمنية من قبل. حيث أن الوضع معقد بسبب حقيقة أنه مع اللاجئين المسالمين، يجري الاحتفاظ بأفراد عائلات «داعش» الإرهابية، وفي وقت سابق أصبح من المعروف أن الولايات المتحدة طالبت بإنشاء سجن في المخيم.