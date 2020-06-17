Власти Москвы разоблачили фейк Навального о голосовании по поправкам в конституцию

Москва, 17 июня. Департамент образования и науки Москвы опроверг фейк о якобы принуждении к голосованию за поправки в Конституцию РФ со стороны замруководителя департамента Марины Смирницкой.

Ранее во вторник Алексей Навальный опубликовал в YouTube-блоге «Навальный LIVE» фейковый ролик с участием якобы Смирницкой: на видео приводится отрывок аудиозаписи, в которой «Смирницкая» требует от сотрудников «зарегистрироваться на голосование за конституцию в электронном виде» на участках 1778 или 1779, а после этого «скинуть информацию» в общий чат.

«Чужой голос в ролике выдают за голос Марины Смирницкой, что является наглядным примером фальсификации данных», — подчеркнули в департаменте.

Смирницкая опубликовала видеообращение, в котором разоблачает фальсификацию. Власти Москвы просят россиян не вестись на провокации и обращаться к достоверным источникам.

Отметим, во вторник глава Фонда защиты национальных ценностей и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич опубликовал первую «холодную десятку» фейков о конституции, которые стали активно публиковаться в Сети в преддверии всероссийского голосования по поправкам в основной закон страны.

Малькевич напомнил, что за этими вбросами стоят лица и структуры, враждебно настроенные по отношению к России. Всего за неделю, по словам Малькевича, он смог выявить целый ряд вбросов на иностранных ресурсах, а также в соцсетях. По итогам этого исследования он составил первую «холодную десятку» фейков о конституции.