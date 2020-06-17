Власти Краснодарского края ослабят контроль за туристами с 21 июня

Краснодар, 17 июня. Начиная с предстоящего воскресенья, 21 июня, в Краснодарском крае планируется ослабить контроль для всех туристов, которые желают приехать на отдых в курортный регион. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Мы с 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край. Температура при въезде в край обязательно будет замеряться», — заявил глава региона в эфире телеканала «Россия-1».

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Краснодарском крае были введены ограничительные меры. В частности, работа курортов была приостановлена, гостиницы и отели не принимали гостей. В настоящее время там возобновлена работа лишь санаториев, у которых есть медицинская лицензия, а также небольших гостиниц.

Вениамин Кондратьев также уточнил, что не ожидает роста цен на отдых в этом году. По мнению губернатора, они будут на прошлогоднем уровне, возможно, поднимутся на уровень инфляции. Он также высказал уверенность в успешности предстоящего туристического сезона.

Напомним, ранее результаты исследования сервиса путешествий «Туту.ру» показали, что почти половин российских туристов в этом году отказалась от поездок на отдых на фоне пандемии коронавируса. При этом 17% респондентов рассматривают варианты отдыха в России и поедут на отечественные курорты к морю. Еще 14% участников опроса в целом позитивно относятся к идее полностью переключиться на отпуск внутри России.