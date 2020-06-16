Росгвардеец получил удар ножом, защищая девушку в Рязанской области

Рязань, 16 июня. Находящийся в отпуске сотрудник ОМОНа рязанского управления Росгвардии получил ножевое ранение, защищая девушку от вооруженного хулигана, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел в поселке Лесной. Росгвардеец услышал крики о помощи, доносившиеся из-за здания магазина, и бросился на подмогу. За магазином он обнаружил мужчину, который угрожал девушке.

«Сотрудник ОМОН решил вступиться за нее. В ходе разговора злоумышленник неожиданно достал нож и ударил им росгвардейца. После случившегося нападавший скрылся», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас преступника разыскивает полиция, девушка не пострадала. Росгвардейца госпитализировали с ножевым ранением, медики характеризуют его состояние как стабильное.

Ранее сообщалось, что росгвардеец спас брошенного в воронежской многоэтажке младенца. Инцидент произошел в Коминтерновском районе города. Прапорщик Николай Дмитриев услышал детский плач на лестничной площадке дома. Оказалось, что на подоконнике возле окна стояла коробка, а в ней лежал ребенок. Рядом с малышом не было других людей. Дмитриев вызвал полицию и передал младенца медикам скорой помощи. Правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых ребенок остался один, выясняют личности родителей, бросивших малыша.