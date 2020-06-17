Минобороны РФ приступает к клиническим испытаниям вакцины против COVID-19

Москва, 16 июня. Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи приступает к клиническим испытаниям российской вакцины от COVID-19.

Как сообщает газета «Красная звезда», Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований. На данный момент уже согласованы количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина.

После завершения 14-дневной изоляции вакцинируют первую группу добровольцев, что позволит получить данные по безопасности и переносимости компонентов вакцины.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что испытания вакцины от коронавирусной инфекции на людях займут полтора месяца. Вся это время добровольцы будут находится под пристальным вниманием врачей.

По его словам, вакцину будут вводить дважды в нулевой день испытания и на 21-е сутки исследования. В ходе него ученые оценят безопасность препарата и его способность защищать от пневмонии нового типа.

В общей сложности за все время пандемии в России выявлено 545 458 случаев заражения коронавирусом, 294 306 человек выздоровели, зафиксировано 7 284 летальных случаев, передавал RT.