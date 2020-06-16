Фейк о ЧВК «Вагнера» в Ливии Коротков выпустил под давлением куратора

Москва, 16 июня. Фейковая статья журналиста Дениса Короткова, опубликованная во вторник «Новой газетой», была написана в спешке под давлением куратора оппозиционных СМИ в России. Об этом свидетельствует переписка, полученная изданием Nation News.

Куратор написал Короткову в мессенджер WhatsApp во вторник поздней ночью с требованием срочно опубликовать фейковую статью о ЧВК в Ливии по просьбе неких «турецких друзей». Для ее написания журналисту заранее отправили материал и фотографии, однако Коротков отметил, что предоставленная информация неактуальна и не соответствует действительности.

«То, что вы скинули — это старая информация. Я общался с матерью в январе, она ее не подтвердила. Зачем снова ее поднимать? Даже если я успею написать до утра, никто не поверит. Ко мне будут вопросы», – заявил в переписке Коротков.

Тем не менее, куратор отметил, что журналиста поддержат «друзья», а читатели поверят опубликованному фейку, поэтому у автора «Новой газеты» не должно возникать вопросов. Тем не менее Коротков продолжил настаивать, что не может сейчас выпустить текст из-за проблем с главным редактором Дмитрием Муратовым и Следственным комитетом РФ.

«Это твои проблемы. Мне надо текст. Ты получил деньги и материал. Мне надо текст завтра», — ответил Короткову куратор (грамматика и пунктуация автора. – Прим. ФАН).

Далее диалог между журналистом и заказчиком происходит приватно по телефону, специально выданному для связи по таким вопросам. Судя по всему, Коротков пошел на уступки, поскольку во вторник утром «Новая газета» опубликовала статью на основании фейка полугодичной давности.

В статье говорится о россиянине Владимире Скопинове, который якобы погиб на территории Ливии. При этом данная информация, не соответствующая действительности, была размещена в соцсетях еще в начале года.

В материале Коротков сам отмечает, что не имеет «верифицированных фотодокументов» о деятельности ЧВК «Вагнера». Кроме того, мать самого Скопинова не подтвердила журналисту информацию о смерти сына.

Напомним, журналист «Новой газеты» Денис Коротков известен сотрудничеством с запрещенной в РФ международной террористической группировкой «Исламское государство»1. Оно происходило при посредничестве американских спецслужб.

1 Организация запрещена на территории РФ.