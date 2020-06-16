Небензя раскритиковал США, чьи санкции направлены против мирных жителей Сирии

Нью-Йорк, 16 июня. Представители США бравируют тем, что из-за введенных ими санкций против Сирии ухудшилось положение простых людей. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, посвященного сирийскому урегулированию.

Небензя напомнил, что в среду в США вступит в силу новый пакет ограничительных мер в отношении Дамаска.

«Американские представители, как мы слышали в том числе сегодня, бравируют тем, что это из-за их санкций социально-экономическое положение сирийского народа так осложнилось. Фактически признается, что санкции, введенные якобы адресно против сирийского руководства, бьют по простым людям. <...> То есть цель этих мер — сместить законные власти САР», — подчеркнул российский дипломат.

Комментируя деятельность Евросоюза, продлившего санкции против САР в мае, Небензя напомнил, что российская сторона неоднократно указывала на то, что ограничительные меры калечат экономику страны и препятствует гуманитарному содействию людям.

Совет ЕС 25 мая продлил на год действие ограничительных мер, введенных в 2011 году. В частности, Дамаску запрещается импортировать нефть, ограничиваются инвестиции, замораживаются активы сирийского центрального банка в ЕС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что соответствующие меры способны нанести большой вред как стране, так и ее жителям.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал «Закон о защите гражданского населения Сирии №HR31», более известный как акт Цезаря. Он подразумевал введение в течение 180 дней после подписания жестких антисирийских санкций, и данный срок наступает в июне этого года.

Акт был назван в честь работавшего в 2011-2013 годах фотографа сирийской военной полиции под псевдонимом Цезарь, передавшего правозащитным организациям сфабрикованные им снимки, на которых якобы были изображены убитые сирийскими спецслужбами граждане. Позже, по заказу Катара в 2014 году, был выпущен специальный отчет, в котором на основании фейковых снимков делался вывод о смерти от рук спецслужб якобы 11 тысяч человек. Выставки с этими липовыми фотографиями широко демонстрировались в западных странах, в том числе в Мемориальном музее холокоста в США, Европарламенте и университетах, а международная организация Human Rights Watch в 2015 году призвала судить сирийские власти за преступления против человечности.