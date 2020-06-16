Звезда «Секса в большом городе» рассказал, как отказался от роли из-за матери

Лос-Анджелес, 16 июня. Актер Джон Корбетт, сыгравший Эйдана в «Секс в большом городе», поделился воспоминаниями о съемках популярного сериала 2000-х. По его словам, сначала он отказался от участия в проекте, однако переубедить его смогла Сара Джессика Паркер.

«Мне прислали пару видеокассет, а там все эти шутки ниже пояса. В общем, не мое. Я понимаю, что его показывают и людям нравится, но мне — нет. Поэтому я сказал: «Нет, участие в этом проекте меня не интересует», — рассказал Корбетт.

Он также отметил, что в те времена его мама смотрела все сериалы, в которых он снимался, поэтому участвовать в этом проекте ему было стыдно. Однако через неделю с Корбеттом связались продюсеры и сказали, что с ним хочет в Нью-Йорке встретиться Сара Джессика Паркер.

«Пришел к ней домой, а там был и Майкл Патрик Кинг и, кажется, даже Даррен Стар. И представляете, они меня уболтали — настолько она была очаровательная. И если бы я ей отказал, это стало бы для меня одним из самых больших поводов для сожаления», — пояснил Джон Корбетт в интервью RT.

По словам актера, участвовать в съемках сериала было очень приятно, поскольку «Секс в большом городе» в то время смотрели все. Он также назвал несколько подробностей о работе с Сарой Джессикой Паркер. От отметил преданность актрисы своему труду. Так, например, на съемки она приезжала раньше всех, а после оставалась для зачитывания закадровых монологов.

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