На стене офиса Навального в Петербурге появились надписи «холуи» и «предатели»

Санкт-Петербург, 16 июня. Жители Санкт-Петербурга выразили свое мнение относительно высказываний блогера Алексея Навального в адрес ветеранов – на стене его офиса в Северной столице появились надписи «предатели» и «холуи». Об этом сообщила в Twitter пресс-служба петербургского штаба Навального.

«Хотите выразить свое мнение — напишите нам в любой социальной сети. Давайте общаться культурно!» — написали представители штаба Навального.

Отметим, что это происшествие, скорее всего, связано с недавним высказыванием Навального: оппозиционный блогер позволил себе использовать словосочетание «продажные холуи» в адрес ветеранов ВОВ.

Ранее Навальный опубликовал в соцсетях пост с комментариями к видеоролику, в котором известные россияне выражают поддержку поправкам в конституцию. Скандальный блогер выступил с резкой критикой в адрес участников видео, назвав их «продажными холуями».

«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести», — написал Навальный.

Одним из участников видеоролика в поддержку поправкам в конституцию стал ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. После того, как ветеран узнал о реплике Навального, ему стало плохо. Ряд общественных и политических деятелей потребовали привлечь Навального к ответственности за его поступок.

Член Совета Федерации Сергей Цеков ранее прокомментировал сообщение о том, что ветерану Игнату Артеменко стало плохо, когда он узнал о словах Алексея Навального в свой адрес. Сенатор отметил, что подобные действия со стороны блогера аморальны и «нуждаются в безусловном осуждении», передает RT. Напомним, что ветерану был поставлен диагноз «ишемическая болезнь сердца на нервной почве».