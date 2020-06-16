«Аль-Джазира» выпустила фильм в попытке реабилитировать доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии

Фальсификации, неподтвержденные данные, откровенная пропаганда — Федеральное агентство новостей рассказывает, как катарская «Аль-Джазира» паразитирует на развенчанных вбросах о ЧВК «Вагнера» в Ливии.

Катарская телекомпания «Аль-Джазира» опубликовала фильм, призванный доказать российское присутствие в Ливии. В ролике журналисты показывают множество различных видео- и фотоматериалов, которые ранее размещались в социальных сетях и СМИ. Также телекомпания рассказывает о якобы участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) бойцов ЧВК «Вагнера». Завершается репортаж получасовым интервью с членом Палаты представителей в Триполи Хамудом аль-Силла.

Мини-фильм рассчитан на зрителя, ранее не интересовавшегося ливийским вопросом и незнакомого с многочисленными подделками по данной тематике. В частности, многочисленные ссылки на доклад Панели экспертов ООН о присутствии российских ЧВК в Ливии. Документ давно прокомментировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, назвав его сборником фейков.

Катарские пропагандисты лишь дополнили новыми вбросами доклад экспертов ООН. В том числе фикцией от центра «Досье» и The New York Times о российских социологах, похищенных в Триполи, а также сообщениями о переброске Россией сирийских наемников в Ливию.

Федеральное агентство новостей проанализировало фильм и выяснило, кто заказчик и какая цель стояла перед создателями.

МЕДИА-КРЫЛО «БРАТЬЕВ-МУСУЛЬМАН»

Сперва следует разобраться, кого заказчики пропаганды выбрали рупором. «Аль-Джазира», хотя и называется международной телекомпанией, базируется в Дохе и является инструментом внешней политики Катара.

В 2015 году случился так называемый Катарский дипломатический кризис, когда ряд арабских стран разорвали дипотношения с Дохой, обвинив ее в финансовой подпитке террористических организаций, таких как «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и ИГ1 (запрещены в РФ). Кроме денежной помощи катарским властям вменялась информационная поддержка радикалов. В частности, с помощью «Аль-Джазиры».

Так, телеканал поддерживал «Братьев-мусульман» во время революции в Египте в 2011 году. Лидеры террористической организации и египетские оппозиционеры получили площадку для выступлений. Фактически, во время эфиров «Аль-Джазиры» организовывались уличные протестные акции.

В конечном итоге Египет аннулировал аккредитацию телеканала и закрыл ему доступ к спутнику. Однако «Джазира» продолжила сочувствовать «Братьям-мусульманам». В 2013 году 20 журналистов ресурса уволились, заявив, что их заставляли открыто поддерживать террористов, говорить неправду о происходящем в Египте и тем самым подрывать авторитет родины и армии.

Ливийская революция также попала под прицел катарского телеканала. «Джазира» показывала в эфирах видеозаписи, заявляя об агрессии со стороны ливийской армии в адрес протестующих. Несколько таких видео были разоблачены. В частности, расстрел ливийских демонстрантов в поддержку Муаммара Каддафи, который телеканал пытался выдать за атаку на оппозицию.

Доха продолжает поддерживать террористические группировки. В частности, Катар спонсирует бандформирования нелегитимного Правительства национального согласия Ливии. И «Аль-Джазира» планомерно работает над созданием соответствующего информационного фона.

ФИЛЬМ

Опубликованный 16 июня фильм является очередным пропагандистским сюжетом в поддержку ПНС. Присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии — элемент информационной кампании правительства Файеза Сарраджа по дискредитации Ливийской национальной армии и миротворческих инициатив России. Пункт об освещении этой темы в СМИ включен в договор между ПНС и американскими лоббистскими компаниями.

В качестве «доказательств» Аль-Джазира прикладывает многочисленные видеокадры. Большая часть из них снята где угодно, но не в Ливии. Так, доказательством «присутствия» ЧВК «Вагнер» в Ливии служат кадры из ЦАР, где абсолютно легально в согласовании с ООН находятся российские военные и гражданские инструкторы.

Другие видео были сняты в Крыму, Донбассе, Сирии или во время военных учений на территории России.

Очевидно, что сопровождающие фильм кадры не имеют отношения к ливийским событиям. Причина этому проста — съемок с россиянами в Ливии не откуда взять. Их не существует.

Не избежали внимания катарского телеканала и похищенные в Ливии российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. «Аль-Джазира» демонстрирует фото Шугалея и третьего участника группы, Александра Прокофьева, покинувшего Триполи незадолго до похищения коллег. Однако называет его Александром Малькевичем, руководителем Фонда защиты национальных ценностей. Отсутствие минимальной подготовки налицо.

Монтажеры «Аль-Джазиры» часто использую видеоряд, вообще не имеющий отношения к России. Например, видео со страйкболистами, вооруженными игрушечными репликами британских винтовок булл-пап. Или видео американских солдат.

МАНИПУЛЯЦИИ

Пропагандистскую суть фильма видно по тому, как «Аль-Джазира» пытается играть на чувствах зрителя. Кадры военных, не обязательно российских, сменяются бегущими беженцами. Некоторые кадры и вовсе художественная инсценировка.

Ряд приглашенных экспертов являются аффилированными, как, например, Антон Шеховцов, который преподавал в «соросовском» Европейском университете, а с 2015 года — ассоциированный научный сотрудник общественной организации «Институт евроатлантического сотрудничества», основанной Борисом Тарасюком, который выступает за то, чтобы Украина стала членом Европейского Союза и НАТО.

Другой военный эксперт, Евгений Крутиков, который не был замечен в антироссийских высказываниях, был использован. Его короткая реплика вырвана из контекста и подана в нужном свете. А получасовое интервью с Хамудом аль-Силла свидетельствует об однобоком представлении информации.

Можно с уверенностью сказать, что документальный фильм «Аль-Джазиры» — это наскоро скроенный фейк, вобравший в себя всю ложную информацию о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии. Большинство из них давно развенчаны, остальные являются банальной подтасовкой фактов и мнений заинтересованных политиков и так называемых экспертов.

1 Организация запрещена на территории РФ.