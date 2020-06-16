Министр экологии и глава Росприроднадзора посетили Норильск с рабочим визитом

Норильск, 16 июня. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, глава Росприроднадзора Светлана Радионова и глава Красноярского края Александр Усс во время рабочего визита в Норильск провели совещание в лагере на реке Амбарная, где спасатели работают над ликвидацией последствий аварии.

Усс сообщил, что острую фазу операции по ликвидации последствий аварии завершат в ближайшее время.

«И я уверен, что благодаря такой же согласованной и дружной работе, уже скоро можно будет проводить реабилитационные мероприятия, чтобы вернуть экосистему в прежнее состояние», — добавил он.

По словам Кобылкина, окончательная оценка ущерба может быть проведена только после полной ликвидации.

«До зимы топливо будет находиться во временных резервуарах, а потом по зимнику будет вывезено. Мы создали комиссию, и сегодня проводили первое совещание с нашим научным сообществом. Решили, что будем использовать как российский, так и международный опыт. Свое согласие дали уже норвежская и французская компании. Это делается для того, чтобы понять, как в наиболее короткие сроки исправить последствия такой чрезвычайной ситуации», — отметил министр.

Ранее Кобылкин выразил мнение о том, что причиной просадки резервуара стало комплексное повышение температуры и размораживание арктического грунта из-за глобальных климатических процессов.

Первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко рассказал, что в ликвидации участвуют не только российские организации.

«МЧС работает очень эффективно, надо отдать должное, на площадке работают очень талантливые, грамотные руководители, которые вместе с другими организациями работают — коллеги из «Транснефти», «Газпром нефти», «МорСпаса», — подчеркнул Дяченко. — Нам также пришли отклики от крупнейших зарубежных компаний — нефтяных, газовых, компаний, которые занимаются производством сорбентов, материалов для работы по подобным розливам в мировом масштабе. И они предлагали свою бескорыстную помощь тем, чтоб приехать, посмотреть на ситуацию, предложить своих специалистов».

В Норильск уже прибыли представители компании LaFarge, а ближайшее время ожидается прибытие трех специалистов из норвежской Statoil.

В местах ликвидации разлива нефтепродуктов сотрудниками Росприроднадзора постоянно проводится мониторинг и забор проб. Глава организации Светлана Радионова уверила, что предельно допустимая концентрация дизеля в озере практически в норме.

«Максимальный результат по озеру Пясино мы зафиксировали в одном месте — 8 ПДК. Фоновый режим — единица, — объяснила Радионова. — Сейчас наша задача, в том числе, собрать пробы из временных емкостей, потому что мы хотим посмотреть концентрацию там нефтепродуктов, чтобы понять, какое количество мы собрали».

Глава Росприроднадзора добавила, что в Норильске усилены лаборатории и инспекторские группы. Образована специальная комиссия, где ученые высказывают свои предположения по восстановлению всей экосферы района.

Также 16 июня под руководством главы МЧС Евгения Зиничева состоялось заседание постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске.

Активная фаза сбора водотопливной смеси с поверхности реки завершена, но продолжается очистка поверхности малых водоемов и обработка береговой линии сорбентом, а также сбор поверхностной пленки нефтепродуктов, сообщили в ходе заседания. Глава МЧС подчеркнул, что уже сейчас необходимо разрабатывать конкретные предложения по восстановлению экологии.

«Обращаю внимание на контроль за обеспечением надлежащих условий хранения собранной топливно-водяной смеси и загрязненного грунта. Необходимо продолжать мониторинг экологической обстановки для незамедлительного принятия дополнительных мер в случае необходимости. И кроме того, уже сейчас нужно думать о восстановлении экологии, прорабатывать данный вопрос», — подчеркнул Зиничев.

В настоящее время сформирована комиссия по оценке ущерба водно-биологическим ресурсам и среде их обитания. В ближайшие 2–3 дня будут взяты гидробиологические пробы на реках и озерах региона. Сейчас на постоянной основе осуществляется мониторинг с использованием авиации, маломерных судов, а также систем дистанционного зондирования земли.

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» в результате разрушения резервуара разлилось около 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. В городе ввели режим ЧС федерального масштаба.

По данным оперштаба, на утро 16 июня было откачано более 30 тыс кубометров водотопливной смеси. 84 тонны загрязненного грунта собрано и вывезено в промышленный отвал возле пострадавшей ТЭЦ. Более 63 тыс. квадратных метров территории обработано сорбентами. Ликвидацией аварии занимаются более 700 человек и 303 единицы техники. Для предотвращения попадания нефтепродуктов в озеро Пясино было выставлено до 64 линий боновых заграждений, в том числе 21 линия сорбирующих бонов. На место ликвидации 16 июня доставлены 199 новых емкостей для сбора и хранения водотопливной смеси общей вместимостью более 38 тыс кубометров.