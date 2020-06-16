Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Министр экологии и глава Росприроднадзора посетили Норильск с рабочим визитом

1 544
0 Оставить комментарий

Министр экологии и глава Росприроднадзора оценили работы на реке Амбарная в Норильске

Норильск, 16 июня. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, глава Росприроднадзора Светлана Радионова и глава Красноярского края Александр Усс во время рабочего визита в Норильск провели совещание в лагере на реке Амбарная, где спасатели работают над ликвидацией последствий аварии.

Усс сообщил, что острую фазу операции по ликвидации последствий аварии завершат в ближайшее время.

«И я уверен, что благодаря такой же согласованной и дружной работе, уже скоро можно будет проводить реабилитационные мероприятия, чтобы вернуть экосистему в прежнее состояние», — добавил он.

По словам Кобылкина, окончательная оценка ущерба может быть проведена только после полной ликвидации.

«До зимы топливо будет находиться во временных резервуарах, а потом по зимнику будет вывезено. Мы создали комиссию, и сегодня проводили первое совещание с нашим научным сообществом. Решили, что будем использовать как российский, так и международный опыт. Свое согласие дали уже норвежская и французская компании. Это делается для того, чтобы понять, как в наиболее короткие сроки исправить последствия такой чрезвычайной ситуации», — отметил министр.

Министр экологии и глава Росприроднадзора оценили работы на реке Амбарная в Норильске

Ранее Кобылкин выразил мнение о том, что причиной просадки резервуара стало комплексное повышение температуры и размораживание арктического грунта из-за глобальных климатических процессов.

Первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко рассказал, что в ликвидации участвуют не только российские организации.

«МЧС работает очень эффективно, надо отдать должное, на площадке работают очень талантливые, грамотные руководители, которые вместе с другими организациями работают — коллеги из «Транснефти», «Газпром нефти», «МорСпаса», — подчеркнул Дяченко. — Нам также пришли отклики от крупнейших зарубежных компаний — нефтяных, газовых, компаний, которые занимаются производством сорбентов, материалов для работы по подобным розливам в мировом масштабе. И они предлагали свою бескорыстную помощь тем, чтоб приехать, посмотреть на ситуацию, предложить своих специалистов».

В Норильск уже прибыли представители компании LaFarge, а ближайшее время ожидается прибытие трех специалистов из норвежской Statoil.

Министр экологии и глава Росприроднадзора оценили работы на реке Амбарная в Норильске

В местах ликвидации разлива нефтепродуктов сотрудниками Росприроднадзора постоянно проводится мониторинг и забор проб. Глава организации Светлана Радионова уверила, что предельно допустимая концентрация дизеля в озере практически в норме.

«Максимальный результат по озеру Пясино мы зафиксировали в одном месте — 8 ПДК. Фоновый режим — единица, — объяснила Радионова. — Сейчас наша задача, в том числе, собрать пробы из временных емкостей, потому что мы хотим посмотреть концентрацию там нефтепродуктов, чтобы понять, какое количество мы собрали». 

Глава Росприроднадзора добавила, что в Норильске усилены лаборатории и инспекторские группы. Образована специальная комиссия, где ученые высказывают свои предположения по восстановлению всей экосферы района.

Министр экологии и глава Росприроднадзора оценили работы на реке Амбарная в Норильске

Также 16 июня под руководством главы МЧС Евгения Зиничева состоялось заседание постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске.

Активная фаза сбора водотопливной смеси с поверхности реки завершена, но продолжается очистка поверхности малых водоемов и обработка береговой линии сорбентом, а также сбор поверхностной пленки нефтепродуктов, сообщили в ходе заседания. Глава МЧС подчеркнул, что уже сейчас необходимо разрабатывать конкретные предложения по восстановлению экологии.

«Обращаю внимание на контроль за обеспечением надлежащих условий хранения собранной топливно-водяной смеси и загрязненного грунта. Необходимо продолжать мониторинг экологической обстановки для незамедлительного принятия дополнительных мер в случае необходимости. И кроме того, уже сейчас нужно думать о восстановлении экологии, прорабатывать данный вопрос», — подчеркнул Зиничев.

В настоящее время сформирована комиссия по оценке ущерба водно-биологическим ресурсам и среде их обитания. В ближайшие 2–3 дня будут взяты гидробиологические пробы на реках и озерах региона. Сейчас на постоянной основе осуществляется мониторинг с использованием авиации, маломерных судов, а также систем дистанционного зондирования земли.

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» в результате разрушения резервуара разлилось около 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. В городе ввели режим ЧС федерального масштаба. 

Министр экологии и глава Росприроднадзора оценили работы на реке Амбарная в Норильске

По данным оперштаба, на утро 16 июня было откачано более 30 тыс кубометров водотопливной смеси. 84 тонны загрязненного грунта собрано и вывезено в промышленный отвал возле пострадавшей ТЭЦ. Более 63 тыс. квадратных метров территории обработано сорбентами. Ликвидацией аварии занимаются более 700 человек и 303 единицы техники. Для предотвращения попадания нефтепродуктов в озеро Пясино было выставлено до 64 линий боновых заграждений, в том числе 21 линия сорбирующих бонов. На место ликвидации 16 июня доставлены 199 новых емкостей для сбора и хранения водотопливной смеси общей вместимостью более 38 тыс кубометров.

Новости партнеров

Новости партнеров