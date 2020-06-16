Блогер разоблачил попытку найти нового виновного за смертельное ДТП с участием Ефремова

Москва, 16 июня. В социальных сетях пытаются снять вину за ДТП со смертельным исходом с актера Михаила Ефремова. Об одной из таких публикаций написал Twitter-аккаунт «Голос Мордора».

В качестве примера он привел публикацию из соцсетей, где неизвестный автор утверждает, что в трагедии якобы виноват «отечественный автопром» – якобы, водитель Сергей Захаров скончался потому, что машина, который он управлял, была недостаточно прочной. По мнению автора публикации, «любая иномарка» могла пережить такое столкновение.

«И не важно, был пьян, богат, знаменит или нет второй участник ДТП, машина должна быть рассчитана на лобаш (лобовое столкновение. — Прим.ФАН), — утверждается в публикации.

По мнению «Голоса Мордора», это очередная попытка обвинить в любом происшествии Россию.

«Только я бы посмотрел, что было при таком столкновении с какой-нибудь реношкой, или пежо того же класса. Сомневаюсь, что выглядела бы она лучше. Но главное – снова «рашку» обвинить», — написал пользователь Twitter.

Напомним, авария на Садовом кольце произошла вечером 8 июня. Ефремов за рулем внедорожника выскочил на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина получил тяжелые травмы, врачи не смогли спасти его жизнь. Сам актер не пострадал. Медосвидетельствование подтвердило, что Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, в его анализах были выявлены следы кокаина и марихуаны. 9 июня Таганский районный суд Москвы отправил актера под домашний арест. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту трагедии, продолжается. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.