Богданов обсудил с представителем Ливии действие «Каирской декларации»

Москва, 16 июня. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов обсудил ливийское урегулирование с министром иностранных дел и международного сотрудничества правительства Ливии, базирующегося на Востоке страны, Абдель-Хади Аль-Хувейджем.

Встреча состоялась в Москве во вторник, сообщает пресс-служба МИД РФ. Стороны обменялись мнениями по ситуации в Ливии и вокруг нее. В ведомстве отметили, что Богданов высоко оценил «Каирскую декларацию», которая призывает участников ливийского кризиса к незамедлительному прекращению огня и началу переговоров.

«Подчеркивалось, что положения этой инициативы могли бы лечь в основу давно назревших межливийских переговоров, нацеленных на выработку компромиссных договоренностей по постконфликтному обустройству Ливии», — говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны также обсудили задачи объединения усилий всех заинтересованных государств в поддержку ливийского урегулирования под эгидой ООН при опоре на решения международной конференции по Ливии, которая прошла в Берлине в январе, и резолюцию 2510 Совбеза ООН.

«Каирская декларация» была подписана 6 июня на встрече президента Египта Абделя Фаттах ас-Сиси с председателем Палаты представителей Агилой Салехом и главнокомандующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Документ подразумевает политический путь разрешения внутриливийского кризиса. В его задачи входят: прекращение любых боевых действий в стране, возобновление переговоров военного комитета в формате «5+5» и объединение государственных институтов. Реализация декларации должна проходить под эгидой ООН.