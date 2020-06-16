Пользователи Сети раскрыли тайный смысл подарка Норкину от покойной супруги

Москва, 16 июня. Телеведущий Андрей Норкин рассказал о последней покупке, которую совершила его супруга Юлия незадолго до смерти. Телеведущий опубликовал в своем Instagram снимок чугунной печи 1955 года выпуска.

«Юльчонок заказывал еще до карантина, наконец приехала!» — подписал фотографию Норкин.

Подписчики увидели в этой покупке тайный смысл. По их мнению, Юлия специально оставила после себя частичку тепла, предчувствуя скорый уход.

«Юльчонок была Умницей и в профессии, и дома. Печь, да еще такая раритетная! Спасибо ей за то, что она была такой творческой, правильной, открытой и честной!» — отмечает dianthus3646.

«С добрым утром, Андрей. Жизнь не завязана бантиком, но все равно — она Подарок!» - пишет o9853629183.

Напомним, Юлия Норкина скончалась 5 июня от инфаркта. Скоропостижная смерть Юлии спровоцировала массу слухов. Друзья и близкие Юлии заявляют, что причиной смерти стал инфаркт, в то время как блогеры и пресса утверждают, что Норкина могла покончить с собой.

6 июня состоялась церемония прощания с Юлией Норкиной. Церемония прощания с Юлией состоялась на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине. В последний путь ее проводили муж Андрей Норкин, дети, друзья и коллеги.