Историк Соколов на допросе рассказал об убийстве Анастасии Ещенко

Москва, 16 июня. Обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов в ходе допроса рассказал о своих отношениях с ней и о ее убийстве. Протокол допроса Соколова опубликовал Telegram-канал Baza.

По словам Соколова, он познакомился с Анастасией Ещенко осенью 2014 года на лекции. Историк признался, что Анастасия выделялась среди остальных студентов.

«Она была очень красивая. Она смотрела на меня, вообще не отрываясь. Она мне очень понравилась, и после каждой лекции я понимал, что между нами возникло что-то», — рассказал Соколов на допросе.

Первом свидание с юной студенткой состоялось дома у Соколова, когда в квартире не было жены и детей. Историк утверждает, что на первом свидании он не приставал к девушке. По словам Соколова, его поразил ум Анастасии. Им было интересно вместе проводить время, и в конечном итоге они сблизились.

«Так завязалась самая настоящая большая любовь, как мне кажется, и у нее, и у меня», — отметил Соколов.

По словам историка, Ещенко уговаривала его развестись и жениться на ней, однако он не хотел, так как его смущала существенная разница в возрасте.

В 2018 году супруга ушла от Соколова, после чего Ещенко переехала в его квартиру. После этого между Соколовым и Анастасией начали возникать конфликты, причиной которых были дети историка. По словам Соколова, у Анастасии начали возникать приступы ярости. Она устраивала скандалы и истерики. По его словам, девушка набрасывалась на него с кулаками, однако он ее никогда не бил.

В день убийства Соколов и Анастасия выпили шампанского по случаю пятилетней годовщины их отношений, после чего Ещенко начала «бесноваться» из-за детей. Девушка пыталась испортить шарф, который Соколов привез ей в подарок из Франции.

«Меня всего затрясло, я уже не знал, что делать, я начал просто сходить с ума. Я вошел в спальню, она на меня бросилась с таким диким воплем, замахнувшись ножом, что я машинально сделал жест в сторону ее головы и нажал на спусковой крючок», — пояснил Соколов.

Напомним, 9 ноября 2019 года Олега Соколова выловили из реки Мойки при попытке утопить рюкзак, в котором были обнаружены отрезанные женские руки и травматический пистолет. Позднее в квартире историка был обнаружен обезглавленный труп девушки. Убитая была аспиранткой и возлюбленной Соколова. После задержания Соколов дал признательные показания.

Соколов четыре раза выстрелил в молодую сожительницу, когда она спала. После этого историк расчленил ее тело и выбросил часть останков в Мойку, чтобы скрыть следы преступления.