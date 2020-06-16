Собчак резко ответила назвавшему ее «животным» Тимати

Москва, 16 июня. Телеведущая Ксения Собчак в резкой форме ответила оскорбившему ее рэперу Тимати: музыкант назвал светскую львицу «животным», делая отсылку к неудачной, по его мнению, шутке Собчак по поводу изнасилования в детстве Стаса Костюшкина.

Перепалку в соцсетях запустила сама Собчак, подвергнув критике новый клип Тимати на композицию «Хавчик». По ее словам, музыкант «рехнулся» и «опустился», решив пропиариться на теме «слитого» в Сеть видео, на котором он якобы занимается сексом с телеведущей.

В ответ Тимати высказал предположение, что Собчак стоит попробовать себя в роли Бабы-яги на детских праздниках. Он добавил, что телеведущая, с которой они когда-то встречались, сильно достала его, но до недавних пор у него получалось сдерживаться. Юнусов сравнил ее с животным и припомнил издевательства над Костюшкиным. Музыкант подчеркнул, что «только животное может глумиться над чужим горем».

Собчак не стала тянуть с ответом на жесткую критику в свой адрес, передает Пятый канал. В эфире нового YouTube-шоу «Comment Out» светская львица, обсуждая с ведущим, какому наказанию подвергнется проигравший участник, сказала, что, если участнику нужно будет съесть что-то мерзкое, она участвовать не будет.

«Если говно жрать, то это к Тимати», — заявила она.

Отметим, ранее Костюшкин упрекнул Собчак в том, что она шутит на непозволительные темы. По его словам, «есть темы, которые никоим образом не подходят к сатирическому контенту».

Собчак ответила ему, что юмор подвергали цензуре во времена СССР «не очень приличные люди». Телеведущая подчеркнула, что в ее ролике нет издевательств или оскорблений, есть только политическая сатира.