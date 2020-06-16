Польское издание рассказало о новых приемах российских танкистов

Москва, 16 июня. Модернизация российской армии и боевой опыт, полученный в Сирии, дали военным из РФ новые тактики боевых действий. Об этом пишет польское издание Defence24.

Журналисты из Польши отмечают, что значительно выросла роль артиллерии. На это, в частности, повлияли появившиеся более совершенные орудия и внедрение автоматизированной системы командования и управления огнем.

Кроме того, начала активно применяться тактика поддержки сухопутных соединений с помощью огня из танковых пушек. Таким образом, танки с дальностью стрельбы до 12 километров, теперь выступают в роли мобильной артиллерии.

Чеченская кампания дала российским танкистам новый прием. Так называемая «карусель» подразумевает регулярную смену боевых машин на огневой точке. Подобная тактика обеспечивает высокую плотность огня и вводит противника в заблуждение относительно реального количества орудий. При применении «карусели» в городских условиях танковые позиции прикрывают зенитные системы ЗСУ-24-2 «Тунгуска».

Другая тактика, освоенная российскими военными, заключается в сочетании массированного огня и активного маневрирования и имеет лаконичное название «сирийский вал». Согласно ей, танки и другие боевые машины двигаются друг за другом и ведут стрельбу по конкретному сектору.