Семья убитой аспирантки Ещенко возмущена утечкой видео из материалов дела

Санкт-Петербург, 16 июня. Семья убитой аспирантки Анастасии Ещенко, в смерти которой обвиняют ее сожителя Олега Соколова, намерена подать жалобу в правоохранительные органы в связи с утечкой видео из уголовного дела. О решении родителей потерпевшей сообщила их адвокат Александра Бакшеева.

Юрист подчеркнула, что размещение такого видео в Сети абсолютно недопустимо, особенно по отношению к семье убитой. Потерпевшая сторона не исключает факта преступного деяния.

Бакшеева рассказала, что доступ к ролику, где заснята ссора обвиняемого Соколова и его сожительницы с просьбами отпустить ее, был у следствия, суда и адвокатов, сообщает телеканал «360».

Напомним, что резонансный случай произошел в Петербурге в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, доцент Соколов застрелил свою возлюбленную Ещенко. Он попытался избавиться от тела, для чего расчленил. Спустя сутки его выловили из реки Мойка, при нем был обнаружен рюкзак с фрагментами женского тела. Оперативники провели обыск по месту жительства фигуранта и нашли голову погибшей.

В настоящее время Соколов находится под стражей.