Евгения Лоза призвала отмечать разводы так же пышно, как и свадьбы

Москва, 16 июня. Актриса театра и кино Евгения Лоза прокомментировала свой развод с актером Антоном Батыревым. По ее словам, развод нужно отмечать не менее пышно, чем свадьбу. Об этом она заявила в своем Instagram.

Лоза вышла за Батырева замуж в августе прошлого года, но уже этой весной объявила о разводе. Сначала она не комментировала свое решение, но недавно призналась, что развод прошел без скандалов, и сейчас она чувствует себя счастливой. Она добавила, что карантинные меры не повлияли на их решение развестись, так как все было согласовано еще до карантина.

По словам актрисы, в СМИ обычно активнее освещаются разводы звезд, нежели их свадьбы, добавив, что на самом деле разводы распространены даже еще сильнее, чем думает большинство людей. Она посоветовала отмечать разводы так же пышно, как свадьбы, так как «жизнь на этом не заканчивается».

Лоза призналась, что развод ей было тяжело пережить, но она решила не зацикливаться на проблеме и мыслить позитивно. Пока что она не завела новых отношений, потому что рассчитывает найти свой баланс и прийти в себя. Она подчеркнула, что никогда не пыталась заменить одного партнера другим.

Напомним, ранее Лоза показала подписчикам, как она борется с коронавирусной инфекцией. На странице звезды в Instagram появился снимок из ванной комнаты, который не оставил фанатов равнодушными. На фотографии 35-летняя актриса запечатлена с тщательно намыленной головой на фоне душевой лейки. Поклонники заметили, что Лоза прекрасна «даже в душе».