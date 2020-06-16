Устроивший смертельное ДТП Ефремов оказался владельцем недвижимости за рубежом

Москва, 16 июня. Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, имеет крупный участок за границей с двумя домами. Недвижимость артиста находится неподалеку от крупнейшего латвийского курорта Юрмалы.

Известно, что дома ему удалось приобрести за счет гонораров от проведения моноспектаклей «Михаил Ефремов. Хороший, плохой, злой». Всю недвижимость актер приобретал без кредитов, продюсер проекта «Гражданин поэт» несколько лет не выдавал на руки артисту гонорар. Уточняется, что данная недвижимость была приобретена во время пятого брака Ефремова с Софьей Кругликовой, поэтому латвийские дома являются совместно нажитым имуществом, пишет KP.ru.

Кроме того, Ефремов является собственником дома в Подмосковье, а также двух квартир в Москве. Одна, в Плотниковом переулке Москвы, была приобретена актером частично за счет средств от продажи квартиры отца, а вторая получена по наследству от матери. При этом журналисты отмечают, что доходы Ефремова нестабильны. За месяц он мог заработать от одного до пяти миллионов рублей.

Напомним, ДТП произошло 8 июня. Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль. На Садовом кольце он вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, в котором находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. Ефремов не пострадал. На предстоящую среду, 17 июня, запланирован допрос актера.