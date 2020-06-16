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Иосиф Пригожин прокомментировал «покупку» дома за 55 миллионов долларов

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Иосиф Пригожин прокомментировал «покупку» дома за 55 миллионов долларовМосква, 16 июня. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин планирует приобрести особняк на Рублевке, стоимость которого составляет 55 миллионов долларов. Об этом сообщил журналист Андрей Караулов.

По его словам, ранее этим особняком владел экс-глава компании «Русала» Александр Булыгин. Особняк расположен в элитном коттеджном поселке «Сады Майендорф» на Рублево-Успенском шоссе. Земельный участок, на котором расположен особняк, равняется 108 соткам.

В свою очередь Иосиф Пригожин опроверг данную информацию, отметив, что 50 миллионов долларов это огромные деньги, которых у него нет.

 «Я просто в шоке от того, что пишут. Нонсенс, парадокс. Вы только вдумайтесь: чтобы покупать такой дом, надо, чтобы за плечами было еще 100 миллионов. Если бы у меня было 50 миллионов долларов, я бы купил что-нибудь за пять», — пояснил продюсер.

Пригожин также добавил, что он не обладает такими средствами, поэтому подобная покупка для него — «не по Сеньке шапка». Продюсер выразил уверенность, что данная информация намеренно распространяется, чтобы вызвать негативную реакцию поклонников к любимыми артистами, передает «Пятый канал».

«Я это категорически не приемлю», — отметил Пригожин.

Стоит отметить, что ранее Иосиф Пригожин оказался в центре скандала из-за своих жалоб на «трудные времена». Продюсер заявил, что оказался в «бедственном» положении из-за коронавирусных ограничений, которые препятствуют его деятельности. 

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Источник: «Пятый канал»
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