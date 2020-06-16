Апартеид по-латвийски: жизни русских имеют значение?

Москва, 16 июня. В Латвии узаконивают вмешательства властей в частную жизнь и бизнес, не ограничиваясь тем, что русский язык выдавили из всех государственных сфер и образования.

Русские школы перевели на латышский, это же решение распространили на частные школы и частные вузы. И Конституционный суд республики, несмотря на то, что 11 июня признал, что языковое регулирование, установленное для частных вузов Латвии, не соответствует праву на образование и свободе научного творчества в Конституции ЛР, тем не менее оставил решение данного вопроса сейму до 21 мая 2021 года.

Но уже за прошлый год два крупных частных вуза Латвии, в которых в том числе на русском языке обучались студенты из бывших республик СССР (так им проще, а латвийский диплом признается в ЕС), потеряли множество студентов.

Вот и Литва, где никто образование на русском в частных вузах не отменял, воспользовалась ситуацией, чтобы переманить студентов к себе. Время идет, но в Латвии думают не о том, как облегчить жизнь русских, а о том, как сделать ее невыносимей. В базовых пакетах коммерческих кабельных телесетей русские программы недавно урезали до 20%.

Но куда опасней то, что власти ЛР сейчас собираются узаконить перевод всех детсадов лишь на госязык. Данная ситуация вполне сравнима с апартеидом. И никто из правящих на задумывается о том, что жизни русских тоже имеют значение.