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Ани Лорак поразила подписчиков голыми длинными ногами

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Ани Лорак поразила подписчиков голыми длинными ногами

Москва, 16 июня. Украинская певица Ани Лорак устала сидеть на карантине и очень хочет на море. Об этом она заявила, выложив новое фото на своей странице в Instagram.

Свежий снимок буквально поразил пользователей социальной сети. Знаменитость в очередной раз предпочла черный цвет, на ней надеты косуха, босоножки на высокой платформе и короткое платье, которое особо подчеркивает стройные ноги поп-исполнительницы. В таком образе Ани Лорак позирует на балконе своего дома.

«Хочу на море!» — подписала кадры она.

Подписчиков настолько восхитили длинные ноги низкорослой Ани Лорак, что некоторые предположили вероятное использование фотошопа перед публикацией снимка, передает издание «Дни.ру».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

???????? Хочу на море!

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«Эти бесконечные ноги!», «Да это же фотошоп», «Какая красивая!», «Вау, какие ножки!», «Дива!», «Лучшая!», – написали фолловеры в комментариях, оставив массу комплиментов певице.

Недавно поп-звезда рассталась со своим мужем Муратом Налчаджиоглу, лишив его доли в своей компании. В ответ бизнесмен нен стал сильно расстраиваться и уже завел новую возлюбленную по имени Лилия, которую показал широкой публике. Известно, что девушка работает визажистом и создает мастер-классы по макияжу, сообщает «Вечерняя Москва».

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Источник: Instagram
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