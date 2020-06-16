Ани Лорак поразила подписчиков голыми длинными ногами

Москва, 16 июня. Украинская певица Ани Лорак устала сидеть на карантине и очень хочет на море. Об этом она заявила, выложив новое фото на своей странице в Instagram.

Свежий снимок буквально поразил пользователей социальной сети. Знаменитость в очередной раз предпочла черный цвет, на ней надеты косуха, босоножки на высокой платформе и короткое платье, которое особо подчеркивает стройные ноги поп-исполнительницы. В таком образе Ани Лорак позирует на балконе своего дома.

«Хочу на море!» — подписала кадры она.

Подписчиков настолько восхитили длинные ноги низкорослой Ани Лорак, что некоторые предположили вероятное использование фотошопа перед публикацией снимка, передает издание «Дни.ру».

«Эти бесконечные ноги!», «Да это же фотошоп», «Какая красивая!», «Вау, какие ножки!», «Дива!», «Лучшая!», – написали фолловеры в комментариях, оставив массу комплиментов певице.

Недавно поп-звезда рассталась со своим мужем Муратом Налчаджиоглу, лишив его доли в своей компании. В ответ бизнесмен нен стал сильно расстраиваться и уже завел новую возлюбленную по имени Лилия, которую показал широкой публике. Известно, что девушка работает визажистом и создает мастер-классы по макияжу, сообщает «Вечерняя Москва».