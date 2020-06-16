Варнаву вычеркнули из украинского черного списка

Киев, 16 июня. Министерство культуры Украины после обращения СБУ исключило из черного списка участницу российского шоу Comedy Woman Екатерину Варнаву, сообщает пресс-служба ведомства.

Варнава попала в список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности», составленный Минкультом, в марте прошлого года. Причиной послужило ее выступление в Крыму в 2016 году.

«Перечень обновлен… Исключена из перечня Варнава Екатерина Владимировна», — говорится в сообщении.

Причины, по которым Варнаву вычеркнули из черного списка, не озвучиваются.

В 2015 году Минкульт Украины обнародовал черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В списке значатся Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие. Каждый год список расширяется.

Отметим, ранее новый глава Минкульта Украины Александр Ткаченко заявил о своем несогласии с запретом показа фильмов с участием российских актеров, которым закрыт въезд в страну. Украинский министр заметил, что часто санкции против публичных людей были применены необоснованно. По его словам, процедура внесения российских знаменитостей в черные списки недостаточно прозрачна.

Комментируя заявление Ткаченко в интервью Федеральному агентству новостей российский режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко выразил мнение, что украинская киноиндустрия находится «почти на нуле», поскольку в стране нет хорошей экономики.