Российское предприятие создает электрический мусоровоз

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Набережные Челны, 16 июня. Специалисты ПАО «КамАЗ» начали работу над созданием электрогрузовика. Первой моделью на электрической тяге станет мусоровоз. На заводе планируют в 2023 году запустить массовое производство экологически чистого вида транспорта.

В настоящее время уже изготовлено шасси грузовика, его испытания на дороге намечены на август.

Согласно расчетам инженеров, максимальная скорость мусоровоза составит 90 километров в час при запасе хода в 100 километров. Второй показатель конструкторы считают довольно оптимальным. Специалисты отмечают, что это сравнимо с двумя циклами сбора и выгрузки мусора.

Стоит отметить, что новая техника будет оснащена интеллектуальной системой управления, в процесс езды водитель может вмешаться при возникновении экстренных ситуаций.

В пресс-службе автозавода подчеркивают, что будущая модель вообще не будет загрязнять атмосферу и шум от нее настолько слабый, что позволит ночную эксплуатацию. На предприятии не сомневаются, что мусоровоз на электрической тяге будет востребован в крупных российских городах.