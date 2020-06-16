Солнцев прокомментировал слова Бони об «алкашах и нищебродах»

Москва, 16 июня. Российский шоумен и телеведущий Рустам Солнцев отреагировал на слова звезды «Дома 2» Виктории Бони, которая ранее заявила, что государство во время пандемии коронавируса оказывает финансовую поддержку «алкашам и нищебродам». По мнению Солнцева, Боню оправдывает то, что она хотя бы «красивая девчонка».

«Сказала глупость, да. Но при этом ее извиняет то, что она красивая девчонка, и хотя бы честная», — пояснил Солнцев.

При этом шоумен отметил, что в России каждый человек волен говорить то, что считает нужным. Однако Виктории Боне необходимо быть более последовательной в своих высказываниях, заявил Солнцев. Он вспомнил о розыгрышах, которые проводит звезда на своей странице «ВКонтакте».

«В своем видео она ратует за отмену того, чтобы людей подсаживали на государственные ништяки. Но при этом — сама эти ништяки транслирует в своем аккаунте. Они не государственные, понятно, это коммерчески привлеченные структуры — другие блогеры или фирмы — но при этом она занимается тем же самым», — приводит слова шоумена телеканал «360».

По мнению Солнцева, проблема Бони заключается в том, что в ее окружении не хватает людей, которые могли бы подсказать ей «элементарные вещи». При этом сам шоумен предлагал звезде свои услуги, однако она от них отказалась.

Напомним, ранее теледива заявила, что власти помогают тем, кто трудится за низкую зарплату. Виктория Боня считает, что, если человек мало получает, значит он «алкаш, нищеброд», который ни к чему не стремится. Слова звезды вызвали общественный резонанс. Так, например, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко в беседе с Федеральным агентством новостей отметил не только экономическую безграмотность, но еще безнравственность заявления Виктории Бони.