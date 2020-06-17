Сирия, 17 июня. Террористы попытались сорвать российско-турецкое патрулирование в Идлибе. Жители города Иббин в Алеппо обвинили ХТШ (запрещена в РФ) в разграблении наборов с гумпомощью. США перебросили в Хасаку около 250 грузовиков с техникой, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора; обвинялось в похищении курдского боевика и убийстве двух сирийцев в Восточном Дейр-эз-Зоре; предприняло нападение на колонну нефтяных танкеров на пути в Хасаку.

Курдские вооруженные бандгруппы: подозреваются в причастности к причастности к двум взрывам в северной части Алеппо; провели серию арестов в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре; задержали трех молодых людей на въезде в Манбидж в Алеппо; понесли потери в результате атаки неизвестных на западе Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ): угрожала расправиться с организаторами протестов в городе Иббин на западе Алеппо.

Протурецкие силы: открыли огонь по митингующим жителям в зоне операции «Источник мира»; понесли потери при взрыве у населенного пункта Суджу на севере Алеппо.

Российская военная полиция: провела патрулирование в районе Тель-Тамра в Хасаке; совместно с ВС Турции осуществили мониторинг на шоссе М-4 в Идлибе.

Соединенные Штаты: перебросили порядка 250 грузовиков с техникой из Ирака в Хасаку.

Провинция Тартус

В городе Тартус в минувшие сутки состоялись народные акции протеста, участники которых осудили расширение санкций США. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщал, что митингующие организовали шествие вдоль набережной Корниш.

Как известно, расширение санкционного пакета Вашингтона привело к ухудшению экономического кризиса в стране. В Министерстве иностранных дел САР полагают, что подобным образом Соединенные Штаты пытаются оказать давление на Дамаск.

Провинция Алеппо

Сообщалось о взрыве в городе Аль-Баб, подконтрольном протурецким бандгруппам. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передавал, что он привел к возгоранию 11 бензовозов и ранению по меньшей мере одного из местных жителей. В организации взрыва подозреваются члены курдской группировки «Силы освобождения Африна».

В то же время курдские боевики обвинялись в подрыве автобуса союзников Турции неподалеку от населенного пункта Суджу у сирийско-турецкой границы. Медиапортал Masar Press Agency заявлял, что детонация СВУ, заложенного на обочине дороги, обернулась ранением нескольких членов «Сирийской свободной армии».

В районе Манбиджа были задержаны трое гражданских лиц. По данным новостного портала Al Nour, их арестовали у кольцевой развязки Саба-Бахрат на въезде в город. О том, по какой причине они были взяты под стражу, до сих пор ничего неизвестно.

Во второй половине дня вспыхнули митинги в населенном пункте Иббин в западной части региона. Протестующие обвинили местную администрацию, подконтрольную запрещенной в РФ террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», в разграблении партии гуманитарной помощи. В свою очередь боевики ХТШ угрожали зачинщикам демонстраций расправой.

Провинция Дейр-эз-Зор

В первой половине дня «Демократические силы Сирии»**** (SDF) провели рейды в городе Шхиль юго-восточнее Дейр-эз-Зора. В результате обысков были задержаны пять местных жителей, безосновательно обвиненных в сотрудничестве с террористами. Тем не менее предотвратить новые вылазки боевиков это не помогло. Так, уже после полудня поступили сообщения о похищении в Шхиле одного из курдских боевиков. Нападавшие пообещали убить задержанного в течение часа. Никаких сведений о его дальнейшей судьбе до сих пор не поступало.

Позднее также стало известно об обнаружении тел двух убитых мирных жителей у поселения Ат-Тукайхи, находящегося поблизости. Отмечалось, что погибшие были похищены в городе Шхиль двумя днями ранее.

Еще одна вылазка неизвестных произошла в районе административной границы между Дейр-эз-Зором и Хасакой. Налетчики атаковали колонну нефтяных танкеров «демократических сил» в районе Абу-Фас. Курдские боевики были вынуждены направить на место случившегося подкрепления и временно перекрыть трассу.

Кроме того, прогремел взрыв в городе Ас-Суса. По информации агентства новостей Al Nour, детонация бомбы обернулась ранением трех гражданских лиц. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются члены подпольных групп ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

В зоне «Большого Идлиба» накануне прошло 17-е совместное патрулирование Турции и РФ, общая протяженность маршрута которого составила 37 километров. Союзники двигались по трассе М-4 со стороны города Ан-Найраб в направлении населенного пункта Фурайка.

По информации российского Министерства обороны, сорвать мониторинг попытались террористы вооруженной оппозиции, которые организовали взрыв на пути следования конвоя. Сообщалось, что СВУ сработало между населенными пунктами Ариха и Урум аль-Джауз. В результате незначительные повреждения получил бронетранспортер РФ. Тем не менее никто из личного состава патруля не пострадал.

Провинция Ракка

На западе провинции накануне произошло нападение на группу курдских боевиков. Медиапортал Masar Press Agency передавал, что колонна «Демократических сил Сирии» (SDF) оказалась под ударом на дороге Ас-Сальхабия. Жертвами налета стали не менее двух членов формирования. Местные активисты полагают, что вылазка была организована террористами «спящих ячеек» «Исламского государства».

Во второй половине дня поступила информация об аресте девушки в окрестностях административного центра провинции. Она была задержана членами Отрядов народной самообороны (YPG) под предлогом принадлежности ее отца к числу протурецких боевиков.

Провинция Хасака

Накануне в Хасаке состоялось патрулирование РФ. По информации новостного портала Al Nour, российские военные полицейские осуществляли мониторинг неподалеку от города Тель-Тамр.

Поступали данные о народных протестах в нескольких населенных пунктах поблизости от города Рас аль-Айн в зоне контроля протурецких формирований. Демонстранты выступили против оккупации союзников Турции ввиду непрекращающихся преступлений с их стороны. В свою очередь радикалы задействовали для разгона протестующих оружие, что привело к жертвам среди населения.

Очередной американский конвой из 200 грузовиков с военной техникой и оборудованием въехал на территорию провинции со стороны Ирака. Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) передавал, что колонна пересекла границу через погранпереход «Аль-Валид». Позднее появилась информация о прибытии еще одной партии подкреплений США из 45 грузовиков, семи бронетранспортеров и автоцистерн.

В лагере «Аль-Хол» произошли вооруженные стычки между беженцами. Twitter-канал (SOHEB2019) передавал, что во время перестрелки погиб один из гражданских лиц. О том, что послужило поводом для начала столкновений, до сих пор неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.