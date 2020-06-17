Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия итоги за сутки на 17 июня 06.00: террористы пытались сорвать патрулирование Турции и РФ, США направили в САР 245 грузовиков с техникой

100
0 Оставить комментарий

Техника США

Сирия, 17 июня. Террористы попытались сорвать российско-турецкое патрулирование в Идлибе. Жители города Иббин в Алеппо обвинили ХТШ (запрещена в РФ) в разграблении наборов с гумпомощью. США перебросили в Хасаку около 250 грузовиков с техникой, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора; обвинялось в похищении курдского боевика и убийстве двух сирийцев в Восточном Дейр-эз-Зоре; предприняло нападение на колонну нефтяных танкеров на пути в Хасаку.

Курдские вооруженные бандгруппы: подозреваются в причастности к причастности к двум взрывам в северной части Алеппо; провели серию арестов в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре; задержали трех молодых людей на въезде в Манбидж в Алеппо; понесли потери в результате атаки неизвестных на западе Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ): угрожала расправиться с организаторами протестов в городе Иббин на западе Алеппо.

Протурецкие силы: открыли огонь по митингующим жителям в зоне операции «Источник мира»; понесли потери при взрыве у населенного пункта Суджу на севере Алеппо.

Российская военная полиция: провела патрулирование в районе Тель-Тамра в Хасаке; совместно с ВС Турции осуществили мониторинг на шоссе М-4 в Идлибе.

Соединенные Штаты: перебросили порядка 250 грузовиков с техникой из Ирака в Хасаку.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Тартус

Карта военных действий — Тартус

В городе Тартус в минувшие сутки состоялись народные акции протеста, участники которых осудили расширение санкций США. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщал, что митингующие организовали шествие вдоль набережной Корниш.

Как известно, расширение санкционного пакета Вашингтона привело к ухудшению экономического кризиса в стране. В Министерстве иностранных дел САР полагают, что подобным образом Соединенные Штаты пытаются оказать давление на Дамаск.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Сообщалось о взрыве в городе Аль-Баб, подконтрольном протурецким бандгруппам. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передавал, что он привел к возгоранию 11 бензовозов и ранению по меньшей мере одного из местных жителей. В организации взрыва подозреваются члены курдской группировки «Силы освобождения Африна».

В то же время курдские боевики обвинялись в подрыве автобуса союзников Турции неподалеку от населенного пункта Суджу у сирийско-турецкой границы. Медиапортал Masar Press Agency заявлял, что детонация СВУ, заложенного на обочине дороги, обернулась ранением нескольких членов «Сирийской свободной армии».

В районе Манбиджа были задержаны трое гражданских лиц. По данным новостного портала Al Nour, их арестовали у кольцевой развязки Саба-Бахрат на въезде в город. О том, по какой причине они были взяты под стражу, до сих пор ничего неизвестно.

Во второй половине дня вспыхнули митинги в населенном пункте Иббин в западной части региона. Протестующие обвинили местную администрацию, подконтрольную запрещенной в РФ террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», в разграблении партии гуманитарной помощи. В свою очередь боевики ХТШ угрожали зачинщикам демонстраций расправой.  

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

В первой половине дня «Демократические силы Сирии»**** (SDF) провели рейды в городе Шхиль юго-восточнее Дейр-эз-Зора. В результате обысков были задержаны пять местных жителей, безосновательно обвиненных в сотрудничестве с террористами. Тем не менее предотвратить новые вылазки боевиков это не помогло. Так, уже после полудня поступили сообщения о похищении в Шхиле одного из курдских боевиков. Нападавшие пообещали убить задержанного в течение часа. Никаких сведений о его дальнейшей судьбе до сих пор не поступало.

Позднее также стало известно об обнаружении тел двух убитых мирных жителей у поселения Ат-Тукайхи, находящегося поблизости. Отмечалось, что погибшие были похищены в городе Шхиль двумя днями ранее.

Еще одна вылазка неизвестных произошла в районе административной границы между Дейр-эз-Зором и Хасакой. Налетчики атаковали колонну нефтяных танкеров «демократических сил» в районе Абу-Фас. Курдские боевики были вынуждены направить на место случившегося подкрепления и временно перекрыть трассу.

Кроме того, прогремел взрыв в городе Ас-Суса. По информации агентства новостей Al Nour, детонация бомбы обернулась ранением трех гражданских лиц. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются члены подпольных групп ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

В зоне «Большого Идлиба» накануне прошло 17-е совместное патрулирование Турции и РФ, общая протяженность маршрута которого составила 37 километров. Союзники двигались по трассе М-4 со стороны города Ан-Найраб в направлении населенного пункта Фурайка.

По информации российского Министерства обороны, сорвать мониторинг попытались террористы вооруженной оппозиции, которые организовали взрыв на пути следования конвоя. Сообщалось, что СВУ сработало между населенными пунктами Ариха и Урум аль-Джауз. В результате незначительные повреждения получил бронетранспортер РФ. Тем не менее никто из личного состава патруля не пострадал.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

На западе провинции накануне произошло нападение на группу курдских боевиков. Медиапортал Masar Press Agency передавал, что колонна «Демократических сил Сирии» (SDF) оказалась под ударом на дороге Ас-Сальхабия. Жертвами налета стали не менее двух членов формирования. Местные активисты полагают, что вылазка была организована террористами «спящих ячеек» «Исламского государства».

Во второй половине дня поступила информация об аресте девушки в окрестностях административного центра провинции. Она была задержана членами Отрядов народной самообороны (YPG) под предлогом принадлежности ее отца к числу протурецких боевиков.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Накануне в Хасаке состоялось патрулирование РФ. По информации новостного портала Al Nour, российские военные полицейские осуществляли мониторинг неподалеку от города Тель-Тамр.

Поступали данные о народных протестах в нескольких населенных пунктах поблизости от города Рас аль-Айн в зоне контроля протурецких формирований. Демонстранты выступили против оккупации союзников Турции ввиду непрекращающихся преступлений с их стороны. В свою очередь радикалы задействовали для разгона протестующих оружие, что привело к жертвам среди населения.

Очередной американский конвой из 200 грузовиков с военной техникой и оборудованием въехал на территорию провинции со стороны Ирака. Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) передавал, что колонна пересекла границу через погранпереход «Аль-Валид». Позднее появилась информация о прибытии еще одной партии подкреплений США из 45 грузовиков, семи бронетранспортеров и автоцистерн.

В лагере «Аль-Хол» произошли вооруженные стычки между беженцами. Twitter-канал (SOHEB2019) передавал, что во время перестрелки погиб один из гражданских лиц. О том, что послужило поводом для начала столкновений, до сих пор неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Новости партнеров

Новости партнеров