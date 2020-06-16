Врач оценил возможность заразиться COVID-19 через сушку волос феном

Москва, 16 июня. Врач семейной медицины Юрий Ярошенко назвал «глупостью» информацию о том, что COVID-19 можно заразиться в салоне красоты через сушку волос феном.

Ранее Daily Star привел слова бывшего главы британского салона красоты Vidal Sassoon Тима Хартли, который предположил, что теплые потоки воздуха во время укладки феном способствуют распространению вируса.

Ярошенко в беседе с Пятым каналом назвал данное заявление «глупостью».

«Горячие потоки воздуха не могут создавать адекватные условия для передачи вируса. Вирус крайне неустойчив во внешней среде, а если говорить про фен, то там температура выходящего потока высока и когда воздух засасывается через фен, вирус умирает, гарантия стопроцентная», — сообщил он.

Ярошенко резюмировал, что в любом случае вероятность заражения человека из-за фена «стремится к нулю».

На прошлой неделе представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рекомендовала россиянам продолжать носить медицинские маски в общественных местах, несмотря на постепенное снятие ограничений. Как передавал RT, она напомнила, что маски не дают стопроцентную защиту от заражения, но обеспечивают защиту при соблюдении всех мер: маски, дистанция и гигиена.

Кроме того, Вуйнович заявила, что Россия должна поддерживать готовность системы здравоохранения на случай возможного роста новых случаев инфицирования.

В общей сложности за все время пандемии в России выявлено 545 458 случаев заражения коронавирусом, 294 306 человек выздоровели, зафиксировано 7 284 летальных случаев.