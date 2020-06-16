Главный представитель ЕС по внешней политике подвел итоги работы европейской миссии IRINI

Брюссель, 16 июня. Силы европейской миссии IRINI перехватили в акватории Средиземного моря 130 кораблей, подозреваемых в перевозке оружия и 29 судов, перевозящих нефть. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает арабское издание Libya 24.

Напомним, деятельность европейской миссии IRINI заключается в мониторинге за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии. Всего в операции задействованы силы более 20 европейских государств.

«Экипажи IRINI перехватили 130 судов, подозреваемых в перевозке оружия и 29 других, перевозящих нефть. Ответственные за операцию применяют правила ведения боевых действий и будут информировать Организацию Объединенных Наций о полученных сведениях в соответствии с мандатом миссии», — заявил Жозеп Боррель.

Ранее министр обороны Италии Лоренцо Герини в ходе визита в штаб-квартиру европейской миссии отметил, что IRINI начала свою деятельность в Средиземноморье в первых числах мая, но уже сейчас были достигнуты положительные результаты.

В настоящее время патрулирование в Средиземном море осуществляют фрегат ПВО «Жан-Барт» D-615 противовоздушной обороны ВМС Франции, береговой патрульный противолодочный самолет P-3C Orion, три итальянских фрегата типа «Горизонт», польский самолет Antonov An-28, люксембургский самолет MERLIN III и греческий многоцелевой фрегат HS Spetsai или «Гидра». Правительство Мальты отказалось от участия в европейской миссии из-за перспективы прекращения поставок вооружения в Триполи для боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Кроме того, присутствие фрегатов и воздушных бортов европейской миссии не помеха для Турции, которая продолжает активную военную интервенцию в Ливию — из Стамбула по-прежнему ходят регулярные рейсы, груженые вооружением и иностранными наемниками. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не скрывает своих амбиций по наращиванию военного контингента в Ливии и планирует разместить в стране две военные базы. Предположительно, одна из них будет на территории авиабазы Аль-Ватыя — по словам турецких журналистов, там планируется развернуть системы ПВО и боевые беспилотники. Кроме того, 27 мая стало известно об организации воздушного моста между Стамбулом, Триполи и Мисуратой.