В центре Гамалеи назвали сроки испытания на людях вакцины от коронавируса

Москва, 16 июня. Испытания вакцины от коронавирусной инфекции на людях займут полтора месяца. Об этом сообщил глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ, который ведет разработку препарата, Александр Гинцбург.

По его словам, испытуемый будет находиться под пристальным вниманием врачей на протяжении четырех недель.

«Они займут около полутора месяца. Фактически в течение 28 дней будет находиться испытуемый в стационаре», — пояснил Гинцбург.

Медик добавил, что вакцину будут вводить дважды в нулевой день испытания и на 21-е сутки исследования. В ходе него ученые оценят безопасность препарата и его способность защищать от пневмонии нового типа.

«После этого документы поступают обратно в Минздрав, и соответствующие эксперты Минздрава оценивают пользу по отношению к риску, и только после этого препарат может рассчитывать, что он увидит свет, то есть поступит в гражданский оборот», — уточнил глава центра Гамалеи.

По последним данным, в России зарегистрировано 545,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Побороть ранее неизвестное заболевание уже смогли 294,3 тысячи пациентов, 7,2 тысячи скончались.

Эпидемия коронавируса началась в конце прошлого года в Китае, быстро поразив большинство стран мира. Сейчас самая тяжелая ситуация наблюдается в США.