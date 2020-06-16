МИД РФ отверг обвинения США в манипуляции Международным уголовным судом

Москва, 16 июня. Москва отвергает все обвинения Вашингтона в манипулировании Международным уголовным судом (МУС). Об этом говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России.

Генпрокурор США Уильям Барр ранее заявил, что США обеспокоены «тем, что иностранные державы, такие как Россия, манипулируют МУС, преследуя свои интересы».

«Напоминаем Генпрокурору: Российская Федерация не только не манипулирует Международным уголовным судом, но и в принципе никак не взаимодействует с ним, не осуществляет его финансирования, не принимает участия в его рабочих структурах и вообще не поддерживает с ним каких-либо контактов», — отмечается в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Соединенные Штаты пытаются оказать влияние на Международный уголовный суд с помощью санкций. В сообщении отмечается, это необходимо американской стороне, чтобы не допустить преследования своих военных.