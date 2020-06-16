Сирия, 16 июня. Курдские боевики арестовали девушку в Ракке под предлогом принадлежности ее отца к числу протурецких боевиков. Союзники Турции обвиняются в поджоге полей в Хасаке. Шесть террористов ИГ1 были задержаны в провинции Ниневия в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: зачистили более двух гектаров местности в провинциях Дамаск и Даръа.

Курдские вооруженные бандгруппы: арестовали девушку в Ракке под предлогом принадлежности ее отца к числу боевиков «Сирийской национальной армии».

Протурецкие силы: подозреваются в поджоге сельскохозяйственных земель в районе Рас аль-Айна на севере Хасаки.

ВС Ирака: обнаружили схрон террористов ИГИЛ1 в провинции Дияла; задержали шесть боевиков ИГ в Ниневии.

Соединенные Штаты: переправили еще один военный конвой из Иракского Курдистана в Хасаку.

Провинция Дамаск

Инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) продолжают проводить работы по зачистке местности на юго-западе Сирии. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, задачи по разминированию выполнялись в городе Дума в Дамаске, а также в населенных пунктах Джасим и Эль-Харра, которые находятся на территории соседней провинции Даръа. В течение дня саперам правительственных сил в общей сложности удалось обследовать 2,2 гектара территории. В ходе работ были обнаружены и уничтожены 34 взрывоопасных предмета.

Провинция Ракка

Поступила информация о том, что курдские боевики из состава Отрядов народной самообороны (YPG) арестовали молодую девушку в окрестностях административного центра провинции под предлогом того, что ее отец принадлежит к числу боевиков «Сирийской национальной армии» и осуществляет террористическую деятельность в городе Тель-Абьяд. Об этом сообщает Twitter-канал (SOHEB2019).

Между тем прогремел взрыв на линии разграничения курдских бандгрупп и протурецких формирований. Детонация мины произошла вблизи города Айн-Исса, в результате чего один человек погиб. Более подробная информация о случившемся пока выясняется.

Провинция Хасака

Вновь вспыхнули пожары в северных районах Хасаки, контролируемых союзными Анкаре бандформированиями. Согласно информации военного источника в сети Twitter (SOHEB2019), огонь распространился на полях в деревне Адван неподалеку от Рас аль-Айна. О тяжести причиненного урона пока не сообщается. Как известно, местные жители подозревают в поджоге сельскохозяйственных культур протурецких боевиков. Сирийцы полагают, что таким образом радикалы пытаются надавить на земледельцев, вынудив их продать урожай за бесценок.

Между тем Twitter-канал (NadiaAbidd) сообщает, что в провинцию прибыл еще один американский конвой из Иракского Курдистана. 45 грузовиков с военной техникой, а также семь бронетранспортеров и автоцистерн с топливом направляются в сторону военных баз США, размещенных вблизи крупнейших сирийских месторождений. Напомним, в первой половине дня также поступали данные о переброске в Хасаку около 200 грузовиков США с техникой.

Ирак

После случившегося накануне нападения «спящих ячеек» «Исламского государства»1 иракские вооруженные силы активизировали усилия по их выявлению в провинции Дияла. Так, по информации Twitter-канала (althughur), правительственные подразделения обследовали район Аль-Азим. В результате был обнаружен схрон джихадистов с оружием и боеприпасами. Из тайника удалось извлечь множество СВУ, а также материалы, используемые при их производстве.

В то же время на севере страны, в провинции Ниневия, прошла спецоперация, в результате которой были задержаны шесть террористов ИГИЛ. Согласно данным Министерства внутренних дел Ирака, арестованные боевики находились в розыске и в ближайшее время предстанут перед судом.

1 Организация запрещена на территории РФ.