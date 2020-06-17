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حصاد أخبار ليبيا في 16 حزيران/يونيو: المسماريينشر فيديولجرائم ميلشيات مصراته والأممالمتحدةقلقةبشأنعددوفياتالأطفالفي ليبيا

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حصاد أخبار ليبيا في 16 حزيران/يونيو: المسماريينشر فيديولجرائم ميلشيات مصراته والأممالمتحدةقلقةبشأنعددوفياتالأطفالفي ليبيا

ليبيا.أصبحت عملياتالتعذيبوالانتقام التي تمارسها قوات حكومة الوفاقضدالمدنيينبمنفيهمالأطفالأكثر كثافة والأممالمتحدة قلقة من وفيات الأطفال.

المسماري ينشر مقطعفيديو يعرض جرائم ميليشياتمصراتةضد المدنيين

نشرالمتحدثالرسميباسم الجيشالوطنيالليبياللواءأحمدالمسماريعلىصفحته في منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يعرضجرائممسلحينمنمصراتة.

وفيالفيديو يظهرمسلحومصراتةالذينتسيطرعليهمحكومةالوفاق، أثناء اعتدائهم علىالمدنيينوتعذيبهم وضربهم.

جامعةالدولالعربيةتعرب عنقلقهاإزاءاستمرارتركيافينقلالإرهابيينإلىليبيا

أعلن السفيرحسامزكيالأمينالعامالمساعدللجامعةالعربية أن جامعةالدولالعربيةتدين التدخلالعسكريالتركيفيليبياواستمرارأنقرةفينقل مرتزقةسوريينإرهابيين إلىمايسمىبحكومة الوفاق.

ووفقا له فإن "موقفالجامعةالعربيةثابتوواضحولميتغيرمنالتدخلاتالتركيةفىالدولالعربيةسواءفىليبياأوسورياأوالعراق،وهناكقراروزاريفيهذاالموضوعيرفضويدينتلكالتدخلات".

ولفتزكيالانتباهإلىأنأنقرةتواصلنقلالمسلحينبحريةمنإدلبالسوريةإلىالأراضي الليبية،وتعمل على تعبئة صفوفجماعاتحكومة الوفاق المسلحةالغيرشرعية بالجهاديين المرتزقة.والعديدمنقطاعالطرقالذينجندتهم تركياهمأعضاءفيمنظماتإرهابيةمحظورةفيروسيا: "داعش"و"القاعدة"و"الإخوانالمسلمين".

المسمارييكشف قياممقاتلي حكومة الوفاقبالتحضير لشنهجومجديدعلىسرت

أعلن المتحدثالرسميباسم الجيشالوطنيالليبياللواءأحمدالمسماري أنمقاتلومايسمىبحكومةالوفاقالوطنيالليبييستعدون لشنهجومجديدكبيرعلىمواقعالجيش الوطنيفي مدينةسرت.

وبحسبالمسماري،فإنالجماعاتالمسلحةغيرالشرعيةالتابعة لحكومة الوفاقتقوممرةأخرىبتجميعقواتها وآلياتهافيمنطقة الوشكةوأبوقرين. مشيرا إلى إنالمهاجمينتكبدواخسائرفادحةنتيجةهجومهمالفاشلالأخيرعلىسرت وتم إجبارهمعلىالتراجع 90 كيلومترا.

حصاد أخبار ليبيا في 16 حزيران/يونيو: المسماريينشر فيديولجرائم ميلشيات مصراته والأممالمتحدةقلقةبشأنعددوفياتالأطفالفي ليبيا

الأممالمتحدة قلقةإزاءعددوفياتالأطفالعلىأيديالإرهابيينفيليبيا

تحدثالأمينالعامللأممالمتحدةأنطونيوغويتيرشعنعددالأطفالالذينقتلوافيليبياخلالالعامالماضيومشاركتهمفيالنزاعالمسلح.

ووفقاللأمينالعامللأممالمتحدةفإنليبياشهدتمقتل 77 طفلاتتراوحأعمارهممابين 6 و17 عاماخلالالنزاعالمسلحفيالبلادخلالعام 2019،واحتجزمتشددومايسمىبحكومةالوفاقالوطنيالليبيثمانية فتيانآخرينتتراوحأعمارهمبين 14 و 17 عاما. وأشارتقريرالأممالمتحدةإلىأنمعظمحالاتوفاةالقاصرينوقعتخلالالاشتباكاتفيطرابلس،والتيتمخلالهاقصفوغاراتجوية - وأكدتالمنظمةالدوليةوقوع 24 هجوماعلىمدارسو39 هجوماعلىمرافقطبية.

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