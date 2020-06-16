Черная полоса: почему авиация США теряет боевые машины

15 июня, у побережья английского графства Йоркшир произошла катастрофа истребителя F-15C Военно-воздушных сил США. Летчик, старший лейтенант Кеннет Аллен, погиб. Это уже шестое крупное происшествие с военными самолетами американцев с начала мая. Telegram-канал «Крылья войны» анализирует череду неудач американской авиации.

Черный понедельник

Примерно в 9.40 утра по местному времени, в Северное море упал истребитель F-15C (r/n: 86-0176, c/n/msn:1027/C404) ВВС США, приписанный к авиабазе Лейкенхит (Великобритания). Самолет выполнял тренировочный полет. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько часов, в ней были задействованы морские суда и вертолеты Соединенного Королевства и самолеты НАТО. Итогом ее стали найденные обломки истребителя и тело погибшего летчика. Причины крушения будет устанавливать специальная комиссия после обнаружения бортового самописца и прочтения данных с него. Стоит отметить, что F-15C имеет исключительные показатели безопасности полетов.

The pilot of the downed F-15C Eagle from the 48th Fighter Wing has been located, and confirmed deceased.



This is a tragic loss for the 48th Fighter Wing community, and our deepest condolences go out to the pilot's family and the 493rd Fighter Squadron.https://t.co/GwCWFwImaS — RAF Lakenheath (@48FighterWing) June 15, 2020

Что известно про данный тип истребителя

F-15C — это модернизированная версия известного истребителя четвертого поколения F-15 Eagle («Орел»). Производился в 1979-1985 годах, и более двухсот самолетов до сих пор стоит на вооружении ВВС США. Поэтапное усовершенствование этих истребителей продолжается по сей день — в основном это сводится к обновлению электроники. F-15C исправно принимали участие во множестве военных конфликтов и часто выходили победителями в дуэлях с истребителями противника (как правило, это были советские машины, состоявшие на вооружении арабских стран и Югославии, во время Балканского конфликта). Два самых важных положительных качества самолета — отличная управляемость и невероятная огневая мощь.

На сегодняшний день, конкретно эта модификация «Орла» считается устаревшей, как морально, так и технически. В США регулярно звучат призывы заменить весь парк F-15C на более современные истребители, например на новую разработку Boeing — F-15X/EX.

В целом, эти призывы закономерны, и США располагает всеми необходимыми ресурсами для замены устаревающей техники. Возможно, у них это получится не так быстро, как хотели бы в Пентагоне, но вчерашняя катастрофа может ускорить этот процесс.

Полтора месяца неудач

Как было сказано выше, это уже шестое происшествие с авиационной техникой ВВС США за последнее время, вспомним пять предыдущих:

2 мая F-15C Eagle (r/n 84-0030) 142-го истребительного авиационного отряда Национальной гвардии штата Орегон совершил аварийную посадку на авиабазе Эндрюс. Причина — техническая неисправность во время полета. Летчик жив, но самолет получил значительные повреждения при посадке;

15 мая F-22A Raptor (r/n 01-4022) 43-й истребительной эскадрильи разбился недалеко от авиабазы Энглин. Летчик успешно катапультировался. Истребитель не подлежит восстановлению. Расследование этого происшествия продолжается;

19 мая F-35A Lightning II 58-й истребительной эскадрильи потерпел крушение в районе авиабазы Энглин. Летчик катапультировался и остался невредим. Самолет уничтожен. Причина произошедшего устанавливается;

8 июня произошла авария с F-35A Lightning II 388-го истребительного крыла. При посадке на авиабазе Хилл у истребителя отломилась стойка шасси. Летчик смог самостоятельно покинуть машину. Самолет подлежит восстановлению. Ведется расследование происшествия.

8 июня военно-транспортный самолет С-130 Hercules ВВС США при приземлении на иракской авиабазе Кэмп Таджи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, что привело к повреждениям. Четыре члена экипажа, находившиеся на борту, получили травмы. Причина аварии устанавливается.

В большинстве случаев будет установлено, что аварии произошли из-за отказа техники. Вполне возможно, военная авиация США переживает не лучшие времена. Масла в огонь подливает противостояние корпораций Lockheed Martin и Boeing за заказы Министерства обороны США. У каждой из этих корпораций есть свое лобби как в Пентагоне, так и в Сенате. Каждый потерянный F-35 дает в этой борьбе за военный бюджет козырь компании Boeing с новым F-15X/EX, а каждая потеря F-15 или F-16 позволяет Lockheed Martin заявлять о том, что необходимо активнее наращивать темпы производства F-35 Lightning II и полностью заменить ими «стареющие» истребители конкурента.

В прошлом году череда происшествий с самолетами серии F-35, а также разгромные отчеты государственных комиссий США, которые проверяли затраты бюджета на реализацию программы по их созданию, а также обнаруженные комиссиями механические дефекты на серийных самолетах, сыграли на руку разработчикам F-15X/EX. В Пентагоне прислушались к некоторым голосам в Сенате и приняли решение включить в военный бюджет 2020 года закупку восьми истребителей F-15X/EX, два из которых будут опытными образцами. Компания Boeing продолжает полноценно участвовать в гонке за контракты на поставку истребителей для ВВС США. Притом учитывая кризис, в котором оказалась корпорация из-за проблем с гражданскими авиалайнерами, происходящее напоминает «спасение утопающего».

Lockheed Martin это вряд ли радует, однако компания не проводит активной агрессивной политики в отношении конкурента, проявляя скорее некоторое снисхождение. Несмотря на все недочеты, программа F-35 продолжает достаточно успешно реализовываться как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Сможет ли проект F-15X/EX составить серьезную конкуренцию F-35 Lightning II — покажет время, а пока американцам стоит подумать, как уменьшить аварийность существующих самолетов. Этого можно достичь, повысив качество технического обслуживания (как планового, так и внепланового), и не допуская к оперативным полетам ни «сырых» самолетов, ни слишком старых. К слову, этим стоит озаботиться и российским ВКС, хуже не станет.