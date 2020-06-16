Композитор Нотман нашел плагиат у Little Big и посоветовал быть оригинальнее

Санкт-Петербург, 16 июня. Автор песен для российских звезд Отто Нотман прокомментировал обвинения в адрес коллектива из Петербурга Little Big. Композитор констатировал, что есть элементы плагиата творчества всемирно известной группы The Black Eyed Peas.

Нотман рассказал, что послушал три композиции питерской группы, которые пользователи соцсетей сравнивали с песнями The Black Eyed Peas. На его взгляд, только одну композицию под названием Go Bananas можно назвать полной копией трека американской группы.

«Ребята, это ту мач. Если вы основываетесь на мощных хитах зарубежных исполнителей, делайте это как-то так, чтобы оно не было настолько похоже», — считает композитор.

Остальные песни питерской группы, о которых говорят пользователи, хоть и не являются копиями, но схожи с творчеством The Black Eyed Peas. Ничего удивительного в схожести композитор не видит. Он считает, что вся российская «попса» ориентируется на западное звучание. Только копировать в России стараются талантливо.

Нотман рассказал о методике создания композиций на основе западной музыки.

«Мы можем взять любой трек и на основе грува, мелодизма и гармонии создать свой трек, но прямо под копирку брать мелодию и накладывать на него похожие свои голоса, такого не должно быть у артистов, которые зарекомендовали себя», — поделился Нотман.

В то же время эксперт допустил, что права на музыку у американского коллектива могли и купить. В таком случае претензии неуместны.

Тем менее, считает композитор, ставшая популярной группа Little Big должна заняться созданием собственной музыки, а не брать за основу творчество других.