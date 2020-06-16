Адвокат родных Захарова объяснил, в каком случае Ефремов может избежать тюрьмы

Москва, 16 июня. Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, может избежать реального заключения. Такое предположение высказал адвокат близких погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский.

Защитник признался, что семья потерпевшего «в шоке» от его прогноза.

«Мое предположение, что Михаил Ефремов получит шесть–семь лет условно. Известный актер. Неужели кто-то пойдет наперекор. Когда я это сказал вчера публично, то никаких особых возражений я не получил ни от коллег, ни от знакомых. В общем, более-менее как-то все согласились», — заявил Добровинский.

По его мнению, участь актера может быть облегчена благодаря денежной компенсации и мировой договоренности, передает Kp.ru.

«У него, по-моему, шесть детей, не знаю, какого возраста, но он никогда не был судим, он не бандит, не хулиган и так далее. Конечно, будут сотни и сотни писем, которые подпишут в его защиту много людей, московская интеллигенция, элита и так далее. И все это ляжет на весы», — добавил защитник.

Он также объяснил мотивы родственников Захарова, которые после гибели мужчины стали принимать активное участие в различных ток-шоу. По словам Добровинского, семья решила таким образом противостоять попыткам смягчить приговор в отношении Ефремова.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с фургоном, за рулем которого находился Захаров. От полученных травм водитель грузовика скончался, в отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит 12 лет лишения свободы.