Муж Норкиной избегает вопросов о первом браке

Москва, 16 июня. Муж недавно скончавшейся радиоведущей Юлии Норкиной был дважды женат, однако избегает вопросов о первой супруге.

Первый брак Андрея Норкина оказался неудачным и скоротечным, поэтому телеведущий старается не вспоминать о нем. При этом Норкин всячески избегает и уклоняется от вопросов о первой супруге.

Настоящую любовь и семейное счастье Андрей обрел с радиоведущей и журналисткой Юлией. Они познакомились в 1992 году на одной из радиостанций, а уже через несколько месяцев Андрей Норкин сделал предложение Юлии. При этом у Юлии уже был сын, которого Андрей Норкин официально усыновил, передает «Слово и Дело».

Позднее у них родилась девочка, которую они назвали Александрой. Любовь Андрея и Юлии к детям оказалась поистине безграничной, и вскоре они усыновили еще двух братьев, которых мама оставила в роддоме.

Семейное счастье Норкиных прервалось 5 июня. Юлия Норкина скончалась от инфаркта. Скоропостижная смерть Юлии спровоцировала массу слухов. Друзья и близкие Юлии заявляют, что она умерла от инфаркта, в то время как блогеры и пресса утверждают, что Норкина могла покончить с собой.

6 июня состоялась церемония прощания с Юлией Норкиной. Церемония прощания с Юлией состоялась на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине. В последний путь ее проводили муж Андрей Норкин, дети, друзья и коллеги.