Трамп подписал указ о реформе полиции США

Вашингтон, 16 июня. Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции. Документ, в частности, обязывает принять более строгие правила применения силы стражами порядка и запрещает применять удушающие приемы.

Трамп подписал указ «Безопасная полиция для безопасного общества» в Розовом саду Белого дома. Подписание документа произошло на фоне беспорядков, охвативших страну после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Конгресс США готовит аналогичный документ на уровне закона.

По словам Трампа, указ предусматривает выделение федеральных грантов и другое федеральное финансирование местным и региональным силам полиции. В США большая часть полиции находится в подчинении муниципалитетов и властей штатов.

Власти будут поощрять использование полицейскими практики мирного разрешения конфликтов и рассматривать жалобы на применение полицейскими силы.

Перед подписанием документа Трамп уточнил, что для полицейских будет действовать заперт на удушающие приемы при задержании. Исключением станут случаи, «когда жизнь офицера находится в опасности».

Кроме того, глава Белого дома добавил, что сейчас власти рассматривают возможность оснащения полиции «менее смертельным оружием».

Массовые акции в США были спровоцированы гибелью Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицейскими в Миннеаполисе. Американцев возмутило появившееся в Сети видео, на котором видно, как один из правоохранителей ставит колено на шею задержанного, несмотря на его просьбы.

Мирные протесты против расовой нетерпимости быстро переросли в неуправляемые беспорядки, сопровождавшиеся погромами магазинов. В ряде штатов для обеспечения общественного порядка властям пришлось привлекать Национальную гвардию, также сообщалось о готовности ввести в несколько городов войска.