Кузнецова заявила, что поправки в конституцию расширяют гарантии РФ по отношению к семье

Москва, 16 июня. Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что поправки в Конституцию РФ значительно расширяют гарантии и ответственность государства по отношению к семье.

По ее словам, «поправки в конституцию закладывают фундамент, на котором вырастет новая нормативная база».

«Это значит, что начиная с документов и заканчивая их конкретной реализацией, меры поддержки призваны дойти до каждого ребенка, каждой семьи — вот конечная цель», — цитирует Кузнецову телеканал «360».

С точки зрения детского омбудсмена, таким образом РФ значительно усиливает вектор семейной политики. Это позитивный шаг для страны, которая столкнулась с демографическими проблемами. Поправки в основной закон страны «расставляют приоритеты для каждого из нас независимо от должности и рода занятий», добавила Анна Кузнецова.

«Дети, семья — это важно, дети — это главное», — заявила она, добавив, что эти приоритеты помогут определить направление дальнейших шагов.

Она объяснила, почему поправки в конституцию достойны поддержки. Они носят большой практический потенциал для семей с детьми, резюмировала Анна Кузнецова.

Голосование по поправкам в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Последний день голосования будет выходным.