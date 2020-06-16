Гигантский кролик в объятиях маленькой девочки покорил Сеть

Москва, 16 июня. Видеоролик с гигантским кроликом в объятиях маленькой девочки набирает популярность в Сети.

Родители завели небольшого кролика для своей маленькой дочки. Однако кролик начал стремительно расти, достигнув гигантских размеров. Габариты питомца не повлияли на любовь и привязанность маленькой девочки к кролику. Девочка по-прежнему воспринимает кролика, как маленькое домашнее животное. Пользователей Сети удивила и растрогала эта история.

«Ничего себе гигант!» — пишет один из пользователей.

«Я впервые вижу такого большого кролика», — отмечает другой пользователь.