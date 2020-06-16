Гигантский кролик в объятиях маленькой девочки покорил Сеть

Москва, 16 июня. Видеоролик с гигантским кроликом в объятиях маленькой девочки набирает популярность в Сети.
Родители завели небольшого кролика для своей маленькой дочки. Однако кролик начал стремительно расти, достигнув гигантских размеров. Габариты питомца не повлияли на любовь и привязанность маленькой девочки к кролику. Девочка по-прежнему воспринимает кролика, как маленькое домашнее животное. Пользователей Сети удивила и растрогала эта история.
«Ничего себе гигант!» — пишет один из пользователей.
«Я впервые вижу такого большого кролика», — отмечает другой пользователь.
«Это так мило! Видно, что ребенок обожает его!» — написал еще один комментатор.