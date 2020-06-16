ЛАГ призвала пресечь интервенцию Турции в Ливию и помощь Анкары боевикам ПНС

Каир, 16 июня. Интервенция Турции в Ливию, Сирию, Ирак и другие арабские страны является недопустимой и должна быть осуждена. Об этом заявили представители Лиги арабских государств, сообщает Twitter-аккаунт SkyNewsArabia.

В международной организации отметили, что Анкара прикрывает многочисленные нарушения прав человека, эмбарго Организации Объединенных Наций (ООН) и резолюции Совбеза ООН за преступным соглашением с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Стоит отметить, что этот договор о военном сотрудничестве, подписанный Реджепом Тайипом Эрдоганом и главарем ПНС Файезом Сарраджем в конце прошлого года, нарушает суверенитет ряда государств Восточного Средиземноморья.

В ЛАГ подчеркнули, что турецкое вмешательство в Ливию обусловлено прежде всего политическими, экономическими и военными интересами Анкары и подрывает мирные инициативы международного сообщества по урегулированию затяжного ливийского кризиса. При этом в организации напомнили, что «Каирская декларация», предложенная Египтом, может действительно поспособствовать прекращению кровопролития в Ливии, но для этого необходимо сначала пресечь агрессию Турции.

Напомним, египетская миротворческая инициатива предусматривала изначально прекращение боевых действий на всей ливийской территории начиная с 6 часов утра 8-го июня. Далее предполагалось возобновление политического диалога по урегулированию в Ливии в формате «5+5» под эгидой ООН. Однако, поддерживаемое Турцией «правительство» Файеза Сарраджа в Триполи решило продолжить наступательные действия в направлении города Сирт и авиационной базы ЛНА – Аль-Джуфра, отвергнув «Каирскую декларацию».

Стоит отметить, что ранее Лига арабских государств наряду с Европейским союзом, Россией, США, Францией, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном поддержала инициативу Египта по мирному урегулированию в Ливии.

Федеральное агентство новостей также рассказывало об осуждении ЛАГ продолжающейся интервенции Турции в Ливии и переброску Анкарой сотен сирийских террористов-наемников на территорию африканской страны.