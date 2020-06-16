«Хурас ад-Дин»: как филиал «Аль-Каиды» стал удобной целью для США в Сирии

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» объясняет, почему коалиция США наносит удары только по одной группировке в Идлибе.

С момента своего образования радикальная группировка «Хурас ад-Дин» стала удобной целью для авиации Международной коалиции, возглавляемой США.

После того, как «Хайят Тахрир аш-Шам»1 официально разорвал связи с «Аль-Каидой»1 (обе террористические группировки запрещены в РФ) из крупнейшей в Идлибе группировки начался отток радикалов, не согласных с политикой Абу Мухаммада аль-Джуляни. Кто-то обвинял его в узурпации власти, кто-то говорил в открытую о предательстве идей «сирийской революции», кто-то заявил, что аль-Джуляни «лег под Эрдогана».

Правда же оказалась где-то посередине.

По завету Аймана аз-Завахири

Еще до первого «ребрендинга» «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), в начале 2015 года лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири направил Абу Мухаммаду аль-Джуляни очередное письмо с инструкциями.

Аз-Завахири особо настаивал на необходимости укреплять связи «Джебхат ан-Нусры» с фракциями сирийской «умеренно оппозиции» и поддерживать ее принципы, — что, впрочем, не исключало повсеместного насаждения законов шариата на подконтрольных территориях и создания «кормовой» и «идеологической» баз для «Аль-Каиды».

При этом любая деятельность, которая могла быть воспринята как угроза Западу, должна была быть прекращена.

Почему-то военные обозреватели забывают этот маленький, но важный факт. С точки зрения международной глобальной безопасности группировка «Хурас ад-Дин», провозгласившая своей целью «освобождение мусульман во всем Леванте», гораздо опаснее «экс-Нусры».

«Хурас ад-Дин», во-первых, не скрывают аффилированности с международными структурами «Аль-Каиды», а во-вторых, исповедуют «бескомпромиссную точку зрения на глобальный джихад».

Это подтверждается словами Абу Хаммама аш-Шами, главы «Хурас ад-Дин», опубликовавшего видеообращение 7 марта 2020 года: он призвал боевиков «Хурас ад-Дин» отказаться от тактики «удержания территории» и переходить к «партизанской войне», которая, по его словам, является «войной угнетенных».

Если посмотреть на происходящие в Сирии события и вспомнить письмо с инструкциями аз-Завахири, то возникает следующая картина: есть группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», руководство которой отказалось от радикального ислама и обзавелась псевдогражданскими институтами в лице «Правительства национального спасения»; а с другой стороны есть радикальная «Хурас ад-Дин», которая организует теракты, создает оперативные штабы «И побуждайте верующих» и «И будьте стойкими», куда входят различные группировки, разделяющие их точку зрения на джихад.

Эти группировки всеми силами стремятся сорвать перемирие в Идлибе, клянут и костерят руководство ХТШ на всякий лад и продолжают «борьбу». Благодаря их деятельности «Хайят Тахрир аш-Шам» выглядит этаким «агнцем» и «самой умеренной» из неумеренных».

Получается своеобразный «идлибский контраст»: ХТШ с точки зрения идеологов джихада — организация «плохая», ведь ее руководство открестилось от участия в «мировом джихаде», но при этом, «Хайят Тахрир аш-Шам» — относительно «хорошая», поскольку уже не проводит терактов и операций (по крайней мере, официально), как «Хурас ад-Дин».

Кроме того, существование «Хурас ад-Дин» позволяет подвести основу под очень удобный и нужный для Белого дома тезис «борьбы с международным терроризмом» в Сирии. «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) де-юре побеждено, руководство «Хайят Тахрир аш-Шам» сидит «под крылышком» у Турции, а Вашингтону удобнее прикрываться ширмой борьбы с международным террором в лице «официального филиала «Аль-Каиды».

Удобная и оправданная цель

14 июня 2020 года американский ударный БЛА MQ-9 Reaper нанес удар ракетой Hellfire R9X по автомобилю в городе Идлиб. Внутри находились боевики «Хурас ад-Дин».

???? بعداز ظهر امروز، دو تن از فرماندهان گروه تروریستی حراس‌الدین (وابسته به #القاعدة) توسط پهپاد MQ-9 آمریکایی با دو موشک AGM-114R9X در حومه ادلب #سوریه به هلاکت رسیدند.



گفتم تا دلتون خنک بشه ???? pic.twitter.com/kP28Dh2EID — فرعون????‍☠️ (@FEREEON) June 14, 2020

14 июня едва ли было выбрано случайно — в этот день президенту США Дональду Трампу исполнилось 74 года. Возможно, это был своего рода «подарок» от Пентагона, а может, сказалась свойственная западной правящей верхушке любовь к нумерологии.

В результате авиаудара были ликвидированы Халед аль-Арури, также известный как Абу аль-Касам аль-Урдуни и Биляль ас-Санъани, командир «Джейш аль-Бадия», одной из группировок, вошедших в состав «Хурас ад-Дин» на заре образования организации в 2017 году.

Палестинец Халед Мустафа Арури, также известный как Абу Кассам аль-Урдуни, родился в 1967 году и вырос в иорданской Аз-Зарке. Его порой называли реальным руководителем «Хурас ад-Дин» — в частности, его так окрестили на заседании Совбеза ООН. Он был правой рукой Абу Мусаба аз-Заркави в Иордании, Афганистане и Иране, при жизни женат на его сестре.

Симпатизировал идеологии «Братьев-мусульман» (организация запрещена в России), поддерживал палестинские «Хамас» и бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», а в честь самого аль-Кассама даже назвал своего сына.

Вместе с аз-Заркави успел посидеть в иорданской тюрьме «Свака» с 1994 по 1999 год, после чего отправился вместе с ним в афганский Герат, где попал в плен к иранскому Корпусу стражей Исламской революции. В рамках сделки между «Аль-Каидой» и КСИР вышел из тюрьмы в 2015 году, а после этого обнаружился в Сирии, где вместе с «Хорасанской базой» — ветеранами войны «Аль-Каиды» в Афганистане — обосновался в горной Латакии.

Незадолго до смены курса «Джебхат ан-Нусры» аль-Арури был инициатором переброски ветеранов «Аль-Каиды» из южной Сирии на север — в том числе Сами аль-Урайди и Ияда ат-Тубаси. Спустя год эти ветераны создали «Хурас ад-Дин».

Виноват Джуляни

Ликвидация человека, которого считают фактическим руководителем «Хурас ад-Дин», вызвала закономерные вопросы: каковы были шансы, что США знали точное местоположение двух полевых командиров и отслеживали их автомобиль?

Сторонники «Аль-Каиды» в социальных сетях и противники ХТШ сразу же ткнули пальцев руководство «Хайят Тахрир аш-Шам» и Абу Мухаммада аль-Джуляни — по их версии, только ХТШ могли предоставить данные американцам.

Кто бы не предоставил данные на самом деле, необходимый эффект был создан: «Хайят Тахрир аш-Шам», оказывается, помогла Соединенным Штатам ликвидировать ветерана «Аль-Каиды» в Идлибе.

Таким образом, Пентагон выполнил свою функцию по борьбе с международным терроризмом и сделал подарок Дональду Трампу, а «Хайят Тахрир аш-Шам» сделала еще один маленький шажок на пути к легализации и окончательному переходу в стан «умеренных террористов».

Все по заветам дедушки аз-Завахири, как он и наказывал в 2015 году.

Aede tua magnus, aliena sis velut agnus (лат. В своем доме будь хозяином, а в чужом — ягненком).

1 Организация запрещена на территории РФ.