Лукашенко подтвердил участие делегации из Белоруссии в параде Победы в Москве

Минск, 16 июня. Белорусская делегация примет участие в параде Победы, который пройдет 24 июня в Москве. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время посещения компании «Гродно Азот».

При этом белорусский лидер не высказался относительно своего личного присутствия на параде. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президенту республики было направлено официальное приглашение.

«Как же: белорусы провели парад 9 мая, а Россия не провела — надо проводить. <…> Ну, поедем, проведем парад», — отметил Лукашенко.

Ранее пресс-служба Минобороны Белоруссии сообщила, что в Москву отправятся военнослужащие сводной роты почетного караула, а также глава ведомства Виктор Хренин.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса российские власти приняли решение перенести парад на более поздний срок. Отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне было решено 24 июня, в годовщину исторического Парада Победы.

В Белоруссии парад Победы прошел традиционно 9 мая.