Политолог Рар связал вывод войск США из Германии с «личной обидой» Трампа на Меркель

Берлин, 16 июня. Планы США вывести часть американского военного контингента из Германии являются серьезным ударом по отношениям Вашингтона и Берлина. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен вдвое сократить численность американских военнослужащих в Германии, так как Берлин просрочил свои платежи в НАТО.

Рар отметил, что Берлин пытался урегулировать разногласия с американской стороной, однако Вашингтон дал ясно понять, что не желает обсуждать данный вопрос.

«Это большая трещина в союзнических и трансатлантических отношениях. С 1945 года американцы таким языком с немцами не разговаривали. Я думаю, США хотят дисциплинировать немцев и объяснить Германии, что Россия — это враг», — считает Рар.

По его словам, противоречия между США и Германией продолжают усиливаться. Эксперт отметил, что вывод американских войск из Германии может быть связан с личной обидой Дональда Трампа на Ангелу Меркель, которая отказалась его поддержать в ходе избирательной кампании, а также не захотела ехать на саммит G7 в Вашингтон.

Он также добавил, что сокращение американского воинского контингента в Германии не повлияет на безопасность страны. При этом, простые немцы с восторгом воспримут вывод американских войск из Германии.

Рар подчеркнул, что базировавшиеся в Германии американские военные будут направлены в Польшу, что будет являться негативным фактором. По его словам, Германия выступает против продвижения НАТО к границам России. Германия настроена на сотрудничество с Россией, а необдуманные действия Польши и США могут спровоцировать новую гонку вооружений.