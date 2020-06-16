Глава СЖР назвал курс Reuters по созданию новостей о пандемии этапом инфовойны против РФ

Москва, 16 июня. Представители компании Thomson Reuters и британского МИД считают, что журналисты в бывших республиках СССР не умеют писать новости про вспышку коронавируса. Поэтому западные структуры организовали 12-недельные онлайн-курсы. Лучшим авторам посулили гранты. Почему не позвали сотрудников российских СМИ, объяснил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Он уверен, что на Западе прекрасно осознают, что представители российской прессы будут писать не так, как угодно организаторам обучения.

Соловьев считает, что журналистов из близких к РФ государств не просто так зовут на обучение. Именно развитие ситуации с пандемией в России станет центральной темой для изучения.

Он уверен, что Британия действует по американской модели. В качестве примера он напомнил о конкурсе, организованном США. Те готовы дать грант в размере 250 тысяч долларов за доклад «о российских и советских кампаниях дезинформации, связанных со здоровьем».

Соловьев подчеркнул, что Россия и США давно соперничают друг с другом. Американцы крайне обеспокоены высокой смертностью от коронавируса по сравнению со статистикой из России.

«Видимо, хотят подогнать данные под такой формат, под который им удобно. Конечно, это не журналистика, это политическая деятельность и информационная война», — выразил мнение Соловьев.

Российский сенатор Андрей Климов считает, что Запад сильно поздно среагировал на ситуацию. Thomson Reuters, по его мнению, абсолютно не интересна подлинная ситуация с коронавирусом в России. Парламентарий подчеркнул, что статистика смертей станет на Западе орудием для влияния на общественное мнение и политическую ситуацию в конкретной стране именно с позиции ведения информационной войны. На это западные страны не пожалеют денег, иначе зачем учить писать журналистов постсоветских республик, констатировал эксперт.