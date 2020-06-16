Летчики поразили 20 целей при боевых стрельбах в Курганской области. ФАН-ТВ

Рассчитать скорость движения, высоту и правильный угол пуска неуправляемых ракет С-8 — задача, которая стояла перед экипажами во время полета. Боевые стрельбы в Курганской области выполнили молодые летчики Центрального военного округа — экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8.

Они вылетели в район предполагаемого сосредоточения сил противника, отработали вопросы аэронавигации, провели воздушную разведку, открыли огонь из штатного пушечного вооружения, выполнили пуски ракет с высоты пятидесяти метров.

Это были первые боевые стрельбы в летнем периоде обучения. В результате летчики поразили двадцать наземных целей.

Всего в стрельбах участвовали шесть экипажей. Они совершили тринадцать вылетов.