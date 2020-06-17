Кудряшов объяснил бесчинства боевиков ПНС Ливии в Тархуне психическими отклонениями

Официальный представитель Восточного Правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов считает, что злодеяния боевиков — показатель морального образа нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС).

За минувшие две недели было особенно много заявлений касательно беспредела со стороны членов ПНС в отношении мирного населения страны, в том числе об издевательствах и казнях похищенных в Тархуне египетских рабочих. Накануне, в понедельник 15 июня 2020 года, представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари опубликовал в Facebook видео, на котором человеку отбивают ноги, а бандформирования ПНС обстреливают жилые кварталы. Он осудил многочисленные преступления ПНС в Тархуне и похищение невиновных иностранцев, приехавших в Ливию на заработки. Кадры пыток похищенных граждан Египта также обнародовали местные журналисты и блогеры.

Согласно сообщениям из открытых источников, боевики ПНС выполняют прямые указания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чье имя систематически связывают с запрещенной на территории РФ террористической организацией «Братья-мусульмане»1. Об этом также свидетельствуют слова главы Управления по поддержанию морального духа, бригадного генерала Халеда Махджуба, который неоднократно указывал на аффилированность ПНС с Анкарой. Ранее, на пресс-конференции в воскресенье, 14 июня 2020 года, спикер ЛНА Мисмари призвал ООН расследовать многочисленные преступления боевиков ПНС в Тархуне, в том числе вброс о причастности ЛНА к массовым захоронениям. Однако ответа от Организации до сих пор не последовало.

Представитель Восточного Правительства Ливии в Российской Федерации Станислав Кудряшов объяснил в эксклюзивном интервью Федерального агентства новостей, что движет боевиками, которые воюют с беззащитными людьми и подвергают их пыткам, как на это реагируют в арабском мире, почему бандформирования «министра внутренних дел» ПНС Фатхи Башаги остаются безнаказанными, куда смотрят ООН и другие международные организации. Также он поделился своими ожиданиями касательно грядущего заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Моральный облик ПНС — это психические расстройства и бесчинства боевиков

Дипломат считает, что боевики ПНС, похищающие мирных жителей, за которых они не получают выкупов, но подвергают насилию являются наглядным примером того, что из себя представляет «правительство» премьер-министра Файеза Сарраджа. Об этом также свидетельствует видеоролик, на котором одна из мисуратских группировок изнасиловала человека, похожего на одного из египетских рабочих. После этого инцидента появились записи пыток других похищенных в Тархуне, позже — сообщение об их расстреле и массовом захоронении. Эксперт считает, что данные события нивелируют все заявления членов ПНС о войне за ливийский народ и показывают их истинную личину — террористов, маньяков и психически нездоровых людей.

«Это демонстрация психологического портрета сторонников ПНС. На протяжении последних девяти лет страна погружена в войну, хаос, беззаконие и безвластие. Конечно, люди, которые на этой территории живут и выросли, не могут адекватно оценивать свои поступки. Я думаю, что у них уже сформировались серьезные психические отклонения, которыми совершенно точно обладают сами боевики Сарраджа и Башаги. Все это печально и ненормально. В этой среде растет новое поколение, несколько миллионов человек сегодня вынуждены находиться на территории, подконтрольной группировкам ПНС», — заявил он.

A number of Egyptian workers in Tarhouna were kidnapped by a UN-backed GNA armed group.

The Egyptian nationals were told to curse Al-Sisi and the LNA.



Forced to stand on one leg they were then ordered to chant support for Misrata. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/Xr8U4FQ77a — Libya Review (@LibyaReview) June 14, 2020

Объяснить цели, которые могли бы преследовать джихадисты ПНС, невозможно, поскольку их поступки недоступны для логики психически здорового человека. Однако, положить конец бесчинствам представителей Триполи получится лишь общими усилиями:

«Безусловно, задача мирового сообщества остановить этот беспредел. Любая война должна когда-то завершаться, это не может длиться вечно. Злодеяниям ПНС должен быть положен конец общими усилиями. А с точки зрения, зачем боевики вообще это делают, мне кажется, эти поступки необъяснимы, поскольку не преследуют конкретных целей. Выплеск агрессии обращен на слабых и беззащитных людей, которые с ними не воюют. В первую очередь, это показывает моральный образ как такового ПНС и указывает на психические расстройства тех людей, которые поддерживают это псевдо-правительство и издеваются над живыми ни в чем невиноватыми людьми».

ЛАГ поддерживает Восток Ливии и осуждает Турцию за военную экспансию

Лига арабских государств пристально следит за развитием внутриливийского кризиса. Ранее ЛАГ обвинила ПНС в узурпации власти и Турцию — в оккупации Ливии, а также в связях с «Братьями-мусульманами». Сегодня организация осудила продолжающиеся переброски террористов в Триполи через Стамбул.

«Позиция ЛАГ на стороне Бенгази и аль-Байды, то есть на стороне Палаты представителей и Временного правительства. Мы понимаем, что все действия, предпринимаемые Турцией на территории Ливии, обосновываются какими-то историческими параллелями, борьбой за права неких наследников Османской империи, проживающих где-то в Мисурате и на западе Ливии, что в контексте современных реалий — просто абсурд. И уж точно эти действия никак не способствуют политическому мирному урегулированию, скорее даже наоборот. Ведь тот объем вооружения, наемников, террористов, турецкого военного контингента, их же ЧВК, которые ежедневно доставляются через Турцию в Триполи однозначно свидетельствует о военной экспансии Эрдогана», — заметил Кудряшов.

По его словам, турецкое правительство даже не пытается завуалировать вероломное вторжение и собственные коммерческие интересы в североафриканском государстве.

«Никто со стороны Анкары не скрывает, что интерес для них представляют природные ресурсы Ливии: нефть и газ. Ведь турки уже успели даже заявки на разработки соответствующих месторождений подать. Они открыто планируют к ним приступить, причем в ближайшее время. Все это является преступным нарушением резолюции ООН, а также решений, которые были приняты в Москве и Берлине. Мировое сообщество, в том числе Лига арабских государств, должны однозначно встать на сторону народа Ливии. Они просто обязаны потребовать прекращения военной агрессии оккупантов и боевиков, а также восстановления безопасной и нормальной жизни в стране», — подчеркнул он.

Почему ООН оставляет преступления ПНС безнаказанными

Организация Объединенных Наций продолжает хранить молчание, невзирая на то, что боевики сами снимают пытки, обращенные против безоружных и беззащитных людей, как местных, так и иностранцев. Видео, фиксирующие многочисленные преступления террористического режима «правительства» Сарраджа, оказываются в Сети. О них пишут и говорят в СМИ. Однако, представители ПНС остаются безнаказанными. Почему — этот вопрос наш собеседник попросил переадресовать чиновникам ООН, однако позицию представляемого им Востока Ливии озвучил:

«Этот вопрос было бы правильнее адресовать ООН, тем людям, которые должны реагировать на вбросы ПНС о массовых захоронениях в Тархуне, о пытках и других преступлениях группировок, входящих в силовые структуры так называемого правительства, поскольку у нас тоже — только вопросы. Мы все это видим, пристально следим, высказываем свои оценки, но мы не понимаем причин, почему все преступления ПНС остаются безнаказанными со стороны международных организаций, которые, собственно, созданы для того, чтобы обеспечивать права человека, следить и предупреждать различные нарушения, в том числе военные».

По его словам, Палата представителей, Ливийская национальная армия и Восточное правительство регулярно отправляют в ООН свидетельства преступной деятельности союзников ПНС и непосредственно представителей триполитанских властей. Однако, международная организация, призванная поддерживать мир и безопасность, игнорирует обращения и запросы Тобрука.

В том числе, не получили отклика и документы, сформированные весной прошлого 2019 года, хотя за этот период Организация неоднократно проводила различные заседания по поводу ливийского конфликта. К примеру, вброс ПНС о применении химического оружия силами фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара был моментально услышан чиновниками ООН. На следующие же сутки они выступили с осуждением того, чего в действительности вовсе не было. Интересно, что сторонники ПНС изначально не предоставили ООН ни единого доказательства химатак.

«Остается только надеяться, что пауза, которую взяла ООН, необходима для осмысления происходящего и формулировки собственной позиции. Может все-таки поэтому они молчат? По крайней мере, других объяснений я не вижу. Ведь Восточное правительство Ливии неоднократно посылало документы в адрес ООН с подтверждениями различных фактов преступной деятельности членов ПНС, о распределении доходов с продажи нефти среди группировок ПНС, о преступлениях против человечества, о военном беспределе. Ни один этот документ не получил огласки и не был озвучен на заседании Совбеза ООН», — напомнил дипломат.

Жертвы боевиков ПНС достойны не меньшего внимания мирового сообщества, чем убийство Джорджа Флойда в США

Эксперт также рассказал ФАН о том, что вскоре состоится очередное заседание Совета Безопасности ООН. Он выразил надежду, что все видеоматериалы и другие свидетельства многочисленных нарушений Правительства национального согласия будут рассмотрены членами Организации.

«Мы знаем, что сейчас идет подготовка к важному заседанию Организации, собираются факты, формулируются дальнейшие сценарии. Возможно, все нарушения будут оценены и детально разобраны, в частности все факты преступлений боевиков не требуют дополнительных доказательств. Мы и так видим задокументированные видеосвидетельства террористической деятельности со стороны ПНС. Мы полагаем, что это будет должным образом осуждено и получит оценку со стороны ООН и экспертных организаций, которые обязаны выносить вердикт в подобных случаях. Мы всегда надеемся на лучшее, исходим из того, что в Организации находятся люди, представляющие все мировое сообщество», — добавил он.

Представитель Восточного правительства Ливии в России напомнил о том, как мировое сообщество отреагировало на инцидент с убийством темнокожего американца Джорджа Флойда во время его задержания правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки. Он считает, что пострадавшие от рук террористов ПНС ливийцы и граждане других стран заслуживают не меньшего внимания общественности. В заключение он добавил, что отсутствие соответствующей реакции на массовые убийства и военные преступления «правительства» Сарраджа — беспрецедентный факт замалчивания глобальной проблемы, который способствует незаконной узурпации ливийской власти силами ПНС.

«Параллельно сегодня мы наблюдаем те события, которые произошли в США, когда убили одного американца при задержании, но какой резонанс они вызвали во всем мире и в Европе, и в Штатах. Поэтому тысячи жертв ПНС, которые ежедневно подвергаются гонениям и насилию со стороны ПНС как-то достойны, наверное, реакции, пусть не столь бурной, но хотя бы на уровне экспертного сообщества, юристов, адвокатов, борцов за права человека. И, совершенно точно, это достойно того, чтобы обсуждаться в том же Комитете по правам человека ООН, который заседает регулярно. Пока мы такой повестки не видим, и не видим даже интереса у чиновников ООН эту проблематику рассматривать. Это очень удручает, печальный факт. Говорить о сложившейся ситуации необходимо здесь и сейчас», — резюмировал Станислав Кудряшов.

1 Организация запрещена на территории РФ.