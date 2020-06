Кудряшов объяснил бесчинства боевиков ПНС Ливии в Тархуне психическими отклонениями

Официальный представитель Восточного Правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов считает, что злодеяния боевиков — показатель морального образа нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС).

За минувшие две недели было особенно много заявлений касательно беспредела со стороны членов ПНС в отношении мирного населения страны, в том числе об издевательствах и казнях похищенных в Тархуне египетских рабочих. Накануне, в понедельник 15 июня 2020 года, представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари опубликовал в Facebook видео, на котором человеку отбивают ноги, а бандформирования ПНС обстреливают жилые кварталы. Он осудил многочисленные преступления ПНС в Тархуне и похищение невиновных иностранцев, приехавших в Ливию на заработки. Кадры пыток похищенных граждан Египта также обнародовали местные журналисты и блогеры.

Согласно сообщениям из открытых источников, боевики ПНС выполняют прямые указания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чье имя систематически связывают с запрещенной на территории РФ террористической организацией «Братья-мусульмане»1. Об этом также свидетельствуют слова главы Управления по поддержанию морального духа, бригадного генерала Халеда Махджуба, который неоднократно указывал на аффилированность ПНС с Анкарой. Ранее, на пресс-конференции в воскресенье, 14 июня 2020 года, спикер ЛНА Мисмари призвал ООН расследовать многочисленные преступления боевиков ПНС в Тархуне, в том числе вброс о причастности ЛНА к массовым захоронениям. Однако ответа от Организации до сих пор не последовало.

Представитель Восточного Правительства Ливии в Российской Федерации Станислав Кудряшов объяснил в эксклюзивном интервью Федерального агентства новостей, что движет боевиками, которые воюют с беззащитными людьми и подвергают их пыткам, как на это реагируют в арабском мире, почему бандформирования «министра внутренних дел» ПНС Фатхи Башаги остаются безнаказанными, куда смотрят ООН и другие международные организации. Также он поделился своими ожиданиями касательно грядущего заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Дипломат считает, что боевики ПНС, похищающие мирных жителей, за которых они не получают выкупов, но подвергают насилию являются наглядным примером того, что из себя представляет «правительство» премьер-министра Файеза Сарраджа. Об этом также свидетельствует видеоролик, на котором одна из мисуратских группировок изнасиловала человека, похожего на одного из египетских рабочих. После этого инцидента появились записи пыток других похищенных в Тархуне, позже — сообщение об их расстреле и массовом захоронении. Эксперт считает, что данные события нивелируют все заявления членов ПНС о войне за ливийский народ и показывают их истинную личину — террористов, маньяков и психически нездоровых людей.

A number of Egyptian workers in Tarhouna were kidnapped by a UN-backed GNA armed group.

The Egyptian nationals were told to curse Al-Sisi and the LNA.



Forced to stand on one leg they were then ordered to chant support for Misrata. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/Xr8U4FQ77a