Лавров и Боррель высказались за скорейшее прекращение огня в Ливии

Москва, 16 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим коллегой из Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которого стороны высказались за скорейшее прекращение огня в Ливии. Об этом российский министр сообщил на пресс-конференции, прошедшей в онлайн-режиме.

По его словам, Россия и Евросоюз выступают за переговоры, которые должны положить конец вооруженному конфликту в североафриканской стране.

«Мы подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Ливии и высказались за то, чтобы как можно скорее был начат конструктивный диалог с участием всех ливийских политических сил», — заявил Лавров.

Он также пояснил, что в последнее время были предприняты немалые усилия для деэскалации конфликта, имея в виду Берлинскую конференцию.